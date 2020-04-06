понедельник, 6 апреля 2020 г.

Зеленою смугою стелиться килим із ніжних квітів…

Краса природи – це одне з джерел, що живить доброту, сердечність і любов.
Василь Сухомлинський



Сновщина завжди славилася своїми фантастичними  пейзажами та красивими місцями. Приміром, наприкінці березня у лісі між маленькою Іванівкою та Софіївкою стелиться мальовничий килим із білосніжних  анемон. Неймовірно красиві лісові квіти зачаровують погляди всіх, кому доводиться минати цей шлях. А який аромат наповнює все довкола… 
Це місце ідеально підходить і для тих, хто стомився від сірих буднів і хоче відпочити, подихати свіжим повітрям та помилуватися красою природи, і для тих, хто хоче зробити яскраві  весняні фотографії на згадку, бо кращого місця  для неповторної  фотосесії годі й шукати.
Та, на жаль, знаходяться і ті,  хто не цінує такі чарівні  місця. Під самісінькою дорогою у квіти викинули мішок зі сміттям… Соромно, коли бачиш подібну картину…
Подумалося: а що буде з цією галявиною через декілька років? Вже зараз вона заростає чагарниками та дикою малиною, вже зараз люди дозволяють собі вивозити туди сміття та всілякий непотріб…
Тетяна ЛИТВИН
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