Середній розмір виплат за лікарняними зріс на 19,1%

За підсумками лютого 2020 року середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України склав 315 грн за кожен день лікування. Це на 19,1% більше, ніж у лютому 2019 року.
Загалом за заявами-розрахунками, отриманими від роботодавців у лютому, Фонд профінансував 2 907 193 дні перебування на лікарняних на суму 915,9 млн гривень. Виплати отримали 266,5 тисяч застрахованих осіб.
Ця допомога надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу).
Розмір виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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