Кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 25,2% за підсумками кварталу

У січні–березні Фондом соціального страхування України зареєстровано 907 потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом. З них 79 осіб загинули.
Порівняно з тим же періодом минулого року загальна кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 25,2% (з 1212 до 907), кількість смертельно травмованих осіб – на 12,2% (з 90 до 79).
Серед причин нещасних випадків переважають організаційні: невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, порушення безпеки під час експлуатації транспорту загального користування (автомобільного, водного, залізничного, повітряного), порушення технологічного процесу тощо.
Зазначимо, за підсумками І кварталу 2020 року найбільша кількість страхових нещасних випадків сталась на підприємствах вугільної промисловості.
Для всіх потерпілих Фонд здійснює компенсацію втраченого за період тимчасової непрацездатності заробітку, фінансує лікування в закладах охорони здоров’я та, у разі встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, фінансує щомісячні страхові виплати і одноразові допомоги, медичні та соціальні послуги.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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