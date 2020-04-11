Уряд збільшив щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві на 11%

Щомісячні страхові виплати, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих на виробництві та членів їх сімей, зростуть на 11%.Відповідну постанову, розроблену Мінсоцполітики на виконання Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Кабінет Міністрів України прийняв на своєму засіданні сьогодні, 01.04.2020.
Страхові виплати будуть перераховані з 01 березня 2020 року на коефіцієнт 1,11.
Загалом виплати підвищать для 205,2 тис. осіб, з яких потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або профзахворювань майже 195,6 тис. осіб і членів їх родин – понад 9,6 тис. осіб.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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