Фонд профінансував 1,3 млн днів декретних за лютий

За лютий 2020 року Фондом соціального страхування України було направлено 376,75 млн грн на фінансування допомог по вагітності та пологах для 13,7 тис. осіб. Виплати за цим напрямом зросли на 10,1% порівняно з тим же періодом минулого року.
Загалом за лютий Фонд профінансував працюючим жінкам 1 346 920 днів перебування у декретній відпустці.
Листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами видається з 30 тижня вагітності на 126 календарних днів, однак у разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді додатково до основного видається листок непрацездатності строком 14 календарних днів.
Допомога по вагітності та пологах надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за весь період відпустки у розмірі 100% середньої заробітної плати і не залежить від страхового стажу. Також сума допомоги не може бути меншою за розраховану з мінімальної заробітної плати. Якщо середній дохід застрахованої особи менший за мінімальну зарплату, встановлену на час настання страхового випадку, допомога розраховується, виходячи з мінімальної заробітної плати. Водночас, особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.
Для отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, отриманий листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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