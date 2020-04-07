Фонд запустив багатоканальну Лінію соціальної довіри

Фонд соціального страхування України запускає Лінію соціальної довіри 0‑800‑501‑892.
Спільно із Міністерством соціальної політики, Урядом, за підтримки Офісу Президента, разом з Інститутом розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр, Інститутом психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка ми починаємо роботу з підтримки українців у час, коли ми всі об’єднуємось для боротьби із поширенням коронавірусної інфекції.
Понад ста операторів, серед яких працівники Фонду соціального страхування України, волонтери та професійні психологи нададуть усю необхідну інформацію: стан фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, особливості виплат за лікарняними у період накладеного карантину, додаткові виплати від Фонду на час пандемії тощо.
Якщо людині потрібна психологічна підтримка, аби впоратись із тривожністю та стресом через надзвичайну ситуацію – їй допоможуть кваліфіковані оператори з багаторічним досвідом роботи у галузі психічного здоров’я.
Гуртуємось, аби допомагати один одному.
Лінія соціальної довіри ФССУ: 0-800-501-892.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування Україниwww.fssu.gov.ua
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