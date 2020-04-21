Під головуванням Олени Думи відбулась селекторна нарада

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України профінансувала свої робочі органи для здійснення ними підвищених щомісячних страхових виплат потерпілим у повному обсязі. Про це на селекторній нараді з керівниками управлінь в областях і місті Києві повідомила директор виконавчої дирекції Фонду Олена Дума.
Перерахунок здійснюється Фондом на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020, відповідно до якої виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей було збільшено на 11%. Підвищені страхові виплати потерпілі отримали за період з 01 березня 2020 року.
Під час селекторної наради директор виконавчої дирекції Фонду відзначила високий професіоналізм і ефективність реалізованих трудовими колективами заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції. Олена Дума відзначила найбільш ефективні регіональні управління, зокрема, висловила Подяку управлінню ВД Фонду у Львівській області.
Також Олена Дума привітала працівників Фонду та всіх Християн зі Світлим святом Воскресіння Христова! Закликала берегти свою родину та у святкові дні залишатись вдома. Миру всім і Божого благословення!
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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