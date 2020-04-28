Безпека праці при навантаженні вагонів

Останнім часом під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт почастішали випадки травмування працівників під час виконання робіт на висоті, зокрема внаслідок падіння з вагонів.
Так, уСновському районі в березні цього року підсобний працівник ТОВ «Астра» під час навантаження залізничного вагона на виробничій площадці залізничної станції Сновськ впав з вагону, отримавши багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки.
Під час розслідування вказаного нещасного випадку на виробництвіосновною причиною його настаннявстановлено незадовільне функціонування системи управління охороною праці на виробничій дільниці ТОВ «Астра» по створенню безпечних умов під час виконання робіт з перекладання поперек дошками пачок пиломатеріалів на залізничному піввагоні, не забезпечено працівників необхідною технологічною оснасткою та запобіжними засобами захисту, а також непроходження посадовою особою та працівниками спеціального навчання і перевірки знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці під час роботи на висоті. Супутніми причинами встановлено порушення технологічного процесу вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному піввагоні та невиконання вимог інструкцій з охорони праці підсобним працівником.
У результаті травми чоловік, якому виповнилося 41 рік, більше місяця перебуває на лікарняному, прикутий до ліжка, попереду його чекають довгі місяці лікування та подальшої реабілітації.
Враховуючи викладене вище, Городнянське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Чернігівській області наголошує на неухильному дотриманні працівниками підприємств вимог Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15).
При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт забороняється перебування працівників:
- у вагонах, які не причетні до процесу;
- під піднятим вантажем та їх переміщення разом із вантажем;
- між стінкою вагона, пакетами і навантажувачем, що робить маневрування;
- усередині вагона під час навантаження насипних вантажів.
Забороняється пересуватися по борту піввагона, сидіти, стояти на його бортах. Підійматися працівникам на піввагон, спускатися усередину піввагона необхідно за допомогою приставної драбини. Застосування вагонних скоб-трапів при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт забороняється.
Під час навантаження і розвантаження вантажів на електрифікованих залізничних коліях роботи на дахах вагонів, на навантажених платформах, на цистернах необхідно виконувати після відключення контактної мережі.
Під час завантаження вагона через люки в даху переходити з допоміжної площадки на дах залізничного вагона і назад необхідно по справному відкидному містку з поруччям. У зимовий час відкидний місток повинен бути очищений від снігу і льоду.
Проводити роботи на даху вагона чи на навантаженому піввагоні без наявності огороджувального поруччя або кріплення монтажного пояса працівника до тросової підвіски забороняється. Переходити з даху одного вагона на іншій забороняється. По даху вагона пересування має здійснюватися по трапу.
Закликаємо роботодавцівта працюючих на наведеному прикладі виробничого травматизму зробити відповідні висновки і забезпечити безпеку праці на своєму підприємстві!
Сергій Лисогор,
страховий експерт з охорони праці
Городнянського відділення
управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
в Чернігівській області
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