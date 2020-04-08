Про карїну в смартфоні й цифрову гігієну

Не загубитися в он-лайні
Не було б щастя, та нещастя допомогло. Приблизно так можна сказати про те, як Україна через коронавірус перетворюється на «країну в смартфоні». Це давно вже зробило чимало розвинутих держав, серед яких – невелика за площею прибалтійська країна Естонія, яка з превеликим успіхом користується майже в усьому он-лайн послугами.
Завдяки спільному проекту Українського кризового медіа-центру та Естонського центру східного партнерства мені з групою українських журналістів на початку березня цього року вдалося ознайомитися з роботою однієї з найінтернетизованіших і діджиталізованих (оцифрованих) країн світу «наживо» в брифінговому центрі е-Estonia в Талліні.
Естонія входить до країн з найнижчим рівнем корупції і вважається, що досягти цього вдалося завдяки Е-уряду. Головна мета масового введення в дію електронних послуг – зекономити кошти і час людям.
Першою електронною послугою в Естонії стала електронне подання декларацій. Нині в Україні теж успішно такою послугою користуються, що дуже зручно. Цікава відмінність: естонці пам’ятають завжди про перший день сплати податків і намагаються їх спалити одразу, а не в останній день, як у нас.
Доступ до Інтернету в Естонії є по всіх населених пунктах, навіть у найвіддаленіших селах, причому безкоштовний
Wi-Fi також. На запитання, як же вдалося так інтернетизувати
країну, лектор брифінгового центру Мардіс Флоріан відповів, що в цьому була
зацікавлена держава, і всі лінії інтернет-мережі прокладалися в основному за
рахунок держбюджету. Лише остання миля – за рахунок абонентів.
Першою електронною послугою в Естонії стала електронне подання декларацій. Нині в Україні теж успішно такою послугою користуються, що дуже зручно. Цікава відмінність: естонці пам’ятають завжди про перший день сплати податків і намагаються їх спалити одразу, а не в останній день, як у нас.
Кожен естонець замість паперового паспорта, який потрібен їм тільки для виїзду за кордон, має ID-картку, аналог нашому новому українському паспорту. Як і банківська картка, паспорт має свій PIN-код. Завдяки ID-картці можна здійснити 99% всіх послуг в країні за допомогою Інтернету.
ID-картка – це ключ доступу до даних. Як і в Україні, вона містить дані лише про ім’я, дату народження, стать, громадянство, місце народження та оцифроване обличчя і відбитки пальців власника. Вся інша інформація про людину зберігається на сервері - місце реєстрації людини, освіта, сімейний стан, банківські рахунки, пенсійний стаж, медичні показники, наявність водійського посвідчення, майна тощо. Ці дані надійно захищаються від втручання сторонніх осіб (про це дбає відповідний Департамент), знаходяться вони в безпечній базі даних. Доступ до окремих її розділів мають лише певні державні служби.
Щоб прочитати інформацію з електронного паспорта, потрібен спеціальний зчитуючий пристрій, яких в Україні поки що нема. Такі пристрої мають всі установи Естонії. І навіть для ноутбуків та комп’ютерів виготовляють спеціальні картриджі, куди вставляється ID-картка. Кожен її власник може зайти в свій електронний кабінет на сайті id.digilugu.ee і переглянути інформацію про себе, та про те, хто цікавився нею (податкова, поліція, лікар).
Якщо необхідно оновити інформацію про вас (наприклад зміна місця проживання), то повідомляється про це один раз, і в усіх документах та реєстрах по країні зміни відбуваються автоматично, не треба бігати по інстанціям з паперовими довідками.
Від народження дитині присвоюється код і вона вноситься до бази даних. Свідоцтво про народження паперове ніхто не отримує, тільки електронне. Система одразу пропонує батькам оформити соцвиплатиі і направити за відповідною адресою. Тут же пропонується забронювати місце в садочку, школі. Держава таким чином планує, скільки їй потрібно таких закладів, вчителів, лікарів.
Дуже зручно, що за допомогою ID-картки лікар може відкрити історію твоєї хвороби в будь-якій лікарні, в яку ти потрапиш. Перепис населення теж проводився за допомогою електронного паспорта.
Будь-яку інформацію про себе за бажанням можна роздрукувати.
За допомогою ID-картки в Естонії можна зареєструвати авто, замовити нові номери на нього за 2 хвилини, зайшовши в особистий кабінет на сайті та сплативши за послуги. А номери принесуть до вашої поштової скриньки вже завтра. І не треба витрачати на це цілий день в територіальному сервісному центрі, як це робиться у нас.
Посвідчення водія у них теж електронне, можна завантажити його в додаток мобільного телефону. До речі, в Україні теж вже можна користуватися посвідченням водія у смартфоні. І обміняти тимчасове посвідчення водія-новачка теж можна через сайт, не приходячи до сервісного центру МВС. У той же час за номером авто можна дізнатися все про автомобіль, а не про його власника. Нам це показали на прикладі, ввівши номер мікроавтобуса, що стояв поруч з офісом. На сайті відкривається інформація, чи був автобус в ДТП, якого року він випуску, скільки раз він продавався тощо. Вважається, що така інформація потрібна людям і вона не порушує право на захист персональних даних особи. В Україні з’являються також сайти, де можна дізнатися про авто, один з яких https://opendatabot.ua.
За допомогою ID-картки можна взяти кредит, і сплатит його. Можна дізнатися про оцінки дітей у школі, зайшовши до електронного класного журналу. Причому батьки можуть бачити оцінки лише своїх доньок і синів, а не всього класу. Можна за допомогою електронного паспорта подати документи на вступ у вуз (в Україні це вже також працює).
Можна взяти участь у виборах он-лайн, проголосувавши на сайті. Цифрове голосування триває тиждень до дня самих виборів, коли можна за бажанням прийти і на дільницю та вкинути особисто бюлетень в урну.
Не можна лише одружитися й розлучитися по Інтернету, та не можна вчиняти нотаріальні дії. Де треба особиста присутність і підпис особи. А от підписати будь-який інший документ чи договір можна знаходячись навіть в іншій країні, скориставшись ID-карткою та своїм цифровим підписом.
Ми вже теж відчули переваги користування банківськими послугами в смартфоні, переказуючи кошти дітям-сутдентам в інше місто, оплачуючи замовлені товари в інтернет-магазинах, сплачуючи податки та комунальні платежі. Особливо актуально це стало зараз, в період карантину.
Цікаво, що в Естонії є ще синя ID-картка, яку можуть отримати й громадяни інших держав, які легально працюють в країні. Цією карткою, зокрема, можна підписувати договори, користуватися безкоштовно міським громадським транспортом.
- Чи змінює свідомість людей штучний інтелект і велика кількість часу, проведеного в он-лайні?
- Ми дуже багато уваги в Департаменті приділяємо безпеці та освіті населення, - зазначив лектор. - Ви ж щодня миєте руки, щоб убезпечити себе від хвороби? А чому ж тоді не фільтруєте все, що бачите і читаєте в Інтернеті, що самі пишете і розповсюджуєте? Адже цифрова гігієна, як і особиста – це головне для кожного в сучасному світі нових технологій. Пам’ятайте про це!
Лариса МАРТИНЕНКО
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