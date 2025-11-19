среда, 19 ноября 2025 г.

Живе в Кучинівці такий добрий й безвідмовний господар

 

Михайло Мелащенко народився і постійно проживає в своєму рідному селі  Кучинівка, яке дуже любить. А односельці в свою чергу люблять і поважають його за  жертовність і готовність  прийти на допомогу кожному, хто її потребує. 



Скромний і спокійний, працелюбний і невтомний після школи пройшов службу в Афганістані, працював близько 20 років в місцевому колгоспі механізатором, і зараз у віці 61 рік він продовжує працювати опалювачем сільської бібліотеки. Михайло ­ справжній господар. Так склалось, що після смерті батьків він залишився жити  сам в будинку.  Не дивлячись на труднощі, завжди тримав в своєму підсобному господарстві худобу (корову, свиней, курей, бджіл), обробляє свої городи, допомагає рідним ­ брату та сестрі, а також майже ніколи не відмовляє в допомозі одиноким односельцям. Без його участі не проходить жоден суботник в селі. Постійно підставляє плече старостату у збиранні  овочів для лікарні, косить траву, гребе листя та вивозить його з сільських парків тощо. А ще Михайло оптиміст, який вірить в краще майбутнє і просто гарна порядна людина! Він справжній українець, господар своєї землі.

