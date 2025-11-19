Живе в Кучинівці такий добрий й безвідмовний господар

Михайло Мелащенко народився і постійно проживає в своєму рідному селі Кучинівка, яке дуже любить. А односельці в свою чергу люблять і поважають його за жертовність і готовність прийти на допомогу кожному, хто її потребує.
Скромний і спокійний, працелюбний і
невтомний після школи пройшов службу в Афганістані, працював близько 20 років в
місцевому колгоспі механізатором, і зараз у віці 61 рік він продовжує працювати
опалювачем сільської бібліотеки. Михайло справжній господар. Так склалось, що
після смерті батьків він залишився жити
сам в будинку. Не дивлячись на
труднощі, завжди тримав в своєму підсобному господарстві худобу (корову,
свиней, курей, бджіл), обробляє свої городи, допомагає рідним брату та
сестрі, а також майже ніколи не відмовляє в допомозі одиноким односельцям. Без
його участі не проходить жоден суботник в селі. Постійно підставляє плече
старостату у збиранні овочів для
лікарні, косить траву, гребе листя та вивозить його з сільських парків тощо. А
ще Михайло оптиміст, який вірить в краще майбутнє і просто гарна порядна
людина! Він справжній українець, господар своєї землі.
