среда, 19 ноября 2025 г.

Хто краде квіти на Алеї Героїв у самісінькому центрі міста?

 

Розповіді про ганебні, обурливі випадки  актів вандалізму на міському кладовищі й на Алеї Героїв, що у самісінькому центрі Сновська, неодноразово звучали на шпальтах нашої районки.

І ось знову  неприйнятне, знову повтори, від яких холоне кров: крадіжка хризантем, перев`язаних чорними стрічками, біля банера  загиблого Героя України. Здоровий глузд  ситуацію  не уявляє, але вона ж трапляється, причому  неодноразово. Хто це робить і чому не боїться людського осуду, Божої кари? І  як той «хтось» тими вистражданими квітами розпоряджається, накликаючи на себе гріх, сльози рідних і близьких загиблих. Дійсно, потрібні камери, але у нинішній ситуації, в якій знаходиться прикордонний Сновськ (відсутність електрики, зв`язку, інших швидких реакцій), їх ефект малоймовірний. Вихід один: кожному з нас залишатися людиною, мати совість, вдячність і повагу хоча б до захисників, завдякуючи яким дихаємо та існуємо.

