У нашій лікарні надійно, тепло і смачно...

У ці похмурі гнітючі листопадові
дні зовсім інша атмосфера панує у нашій
районній лікарні (гендиректор Ірина Якубовська). Навіть не дивлячись на
запрограмований режим, всю протокольну систему надання медичних послуг, тут скрізь все, наче своє,
рідне, довірливе. Адже пацієнти і лікарі знають одне одного не лише по офіціозу, а у більшості випадків
роками, як жителі однієї громади, як добрі знайомі. І лікарняні палати, всі
надвірні будівлі, чимала територія з розбитими клумбами, завжди чисто виметеними
доріжками, хвойним чудодійним лісом навколо – все, як елементи позитиву у
процесі отримання тих результатів, за якими люди сюди йдуть.
Наразі у всіх
відділеннях лікарні тепло, батареї навіть гарячі, а коливання електричного
освітлення незначні. Працюють рентген, фізкабінети, аптеки, лабораторія, а у
невеличкому продовольчому кіоску можна завжди попити духмяну каву, купити
тістечка тощо.
Окрема тема –
сьогоднішнє смачне гаряче харчування, яким залюбки смакують хворі. Приміром, цей гречаний з морквою, цибулькою,
картоплею супчик, яким у вівторок вранці люб`язно годувала пацієнтів терапії віддана роботі, уважна і
дуже мила Людмила Шкут (на знімку) хотілося їсти з добавкою. Спрацьовувало і те, з якою
приязню виконувала свої обов`язки ця
досвідчена працівниця, а також і те, що завдяки допомозі жителів
старостатів, є з чого готувати
поживні страви, додавати туди ті інгредієнти, які людям до вподоби.
Пані Людмила просила подякувати людям за великодушність, щедрість, за бажання
бути разом у труднощах. Бо тільки так ми зможемо переборювати нинішні біди,
наближати прийдешні оптимістичні часи і зміни. Скоріше б вони наставали!
Комментариев нет:
Отправить комментарий