У нашій лікарні надійно, тепло і смачно...

 У ці похмурі гнітючі листопадові дні зовсім інша атмосфера панує у нашій  районній лікарні (гендиректор Ірина Якубовська). Навіть не дивлячись на запрограмований режим, всю протокольну систему надання  медичних послуг, тут скрізь все, наче своє, рідне, довірливе. Адже пацієнти і лікарі знають одне одного  не лише по офіціозу, а у більшості випадків ­ роками, як жителі однієї громади, як добрі знайомі. І лікарняні палати, всі надвірні будівлі, чимала   територія  з розбитими клумбами, завжди чисто виметеними доріжками, хвойним чудодійним лісом навколо – все, як елементи позитиву у процесі   отримання  тих результатів, за якими люди  сюди йдуть.



Наразі у всіх відділеннях лікарні тепло, батареї навіть гарячі, а коливання електричного освітлення незначні. Працюють рентген, фізкабінети, аптеки, лабораторія, а у невеличкому продовольчому кіоску можна завжди попити духмяну каву, купити тістечка тощо.

Окрема тема – сьогоднішнє смачне гаряче харчування, яким залюбки смакують  хворі. Приміром, цей гречаний з морквою, цибулькою, картоплею супчик, яким у вівторок вранці люб`язно годувала  пацієнтів терапії віддана роботі, уважна і дуже мила Людмила Шкут (на знімку) хотілося їсти  з добавкою. Спрацьовувало і те, з якою приязню виконувала свої обов`язки ця  досвідчена працівниця, а також і те, що завдяки допомозі жителів старостатів, є з чого готувати  поживні  страви, додавати  туди ті інгредієнти, які людям до вподоби. Пані Людмила просила подякувати людям за великодушність, щедрість, за бажання бути разом у труднощах. Бо тільки так ми зможемо переборювати нинішні біди, наближати прийдешні оптимістичні часи і зміни. Скоріше б вони наставали!

