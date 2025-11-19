среда, 19 ноября 2025 г.

Її квіти проростають у серці і стають антидепресантами

 

Про Ганну Миколаївну Рубан (Дрозд) у «Промені» колись писалося й розповідалося, але чомусь знову, у пору довгих ранніх сутінок, падолисту й тривожних вістей, надумалося показати, як вона знаходить собі розраду, жене геть сумні думки і навіть тоді, коли над головою летять шахеди, духом не падає.



– Мене рятують квіти, їхня світла аура, їхні кольори: червоний – любов, рожевий – ніжність, а жовтий – щастя. Обожнюю їх і плекаю, як дітей, ­ зізнається Ганна Миколаївна, торкаючись очима й руками тендітних пелюсток, зелених стебел. – У теплиці вони такі живі й соковиті, наповнені гармонією й сонцем. І для мене є тими антидепресантами, які рятують.

Споглядала цю картину єднання моєї чарівної землячки з природою і розуміла: з такими оптимістками, залюбленими у цей світ жінками, ми поборемо і розпач, і біль, і нинішню страшну війну.

Олена Компанець

 

