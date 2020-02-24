Плекаймо рідне слово…

«Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за присутність мови, за багатство мови…»
М.Рильський
Рідна мова для кожної людини – найважливіша цінність. Це – історія народу, його світогляд та характер. Розвивати її, берегти та плекати – обов’язок кожної людини.
У Сновській загальноосвітній школі-інтернаті вчать любити та шанувати рідну українську мову справжні її знавці та професіонали – Лілія Хоменко та Наталія Мося. Обидві – вчительки вищої категорії, які не уявляють життя без школи та галасливої і щирої малечі.
Лілія Хоменко працює в галузі освіти вже 25 років. Спершу трудилася у Староборовицькій ЗОШ, а в 2006 році прийшла на посаду вчителя української мови, згодом ставши заступником директора з навчальної роботи.
Наталія Мося присвятила роботі в школі 17 років. Спочатку навчала дітей у маленькій Гуті-Студенецькій, далі, з 2004 року – у школі-інтернаті.
Вони впевнені, що виховувати дітей у цьому навчальному закладі вдвічі відповідальніше. Тому й намагаються зробити все для того, аби дітки полюбили свою рідну мову, не цуралися її та розуміли, що спілкуватися українською не лише красиво, але й модно.
Саме тому до відзначення Міжнародного дня рідної мови завжди долучається вся шкільна родина. Лілія Володимирівна та Наталія Степанівна готують для учнів тематичні уроки, виховні години, мовознавчі турніри, флешмоби, конкурси читців, а школярі залюбки беруть участь в мовних іграх та конкурсах.
У такі дні учні відчувають себе справжніми українцями та налаштовані на збереження мови, культури, звичаїв й традицій свого народу.
Тетяна ЛИТВИН,
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