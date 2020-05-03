Фонд щоденно здійснює виплати і допомоги застрахованим особам та потерпілим на виробництві

Фонд соціального страхування України працює в штатному режимі, виконуючи всі статутні завдання та функції, передбачені законодавством України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Фінансування допомог та страхових виплат здійснюється Фондом щоденно, по мірі надходжень від сплати роботодавцями єдиного внеску.
Станом на 22 квітня заборгованість з виплат матеріального забезпечення становила 1284,9 млн грн, станом на 27 квітня – 1110,6 млн грн, тобто скоротилася на 174,3 млн грн.
Так, за період з 22 по 27 квітня п.р. ФССУ профінансував надання матеріального забезпечення за заявами-розрахунками, поданими роботодавцями, на загальну суму 350,1 млн грн, зокрема:
- на оплату допомог по тимчасовій непрацездатності – 247,67 млн грн;
- допомог по вагітності та пологах – 99,34 млн грн;
- допомог на поховання – 0,69 млн грн;
- допомог по тимчасовій непрацездатності, пов’язаній з виробництвом – 2,39 млн грн.
Наразі ведеться робота з Міністерством соціальної політики України та підготовлені відповідні ініціативні листи щодо виділення коштів ФССУ з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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