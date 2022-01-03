Зерно в коморах

Кожен господар знає, що зібрати врожай – це ще не все. Треба вміти правильно його зберегти. Про деталі цього процесу читачам «Променя» розповіли на добре відомому в нашому краї підприємстві «Імпульс», яким керує Сергій Скоробогатько.
Для початку необхідно згадати доволі оптимістичну інформацію про те, що цьогоріч в Україні зібрано рекордний врожай. Зернових і зернобобових – аж 84 мільйони тонн, а олійних культур – ще 22 мільйони. Це безумовний успіх української галузі сільського господарства. І в загальному результаті роботи вітчизняних аграріїв є помітний внесок «Імпульсу» зі Сновщини. Детальніше про деякі аспекти діяльності підприємства ми дізналися у начальника виробництва Олега Чорного (на фото). Він – типовий представник нового покоління менеджерів агропромислового сектору економіки. Виріс у нашому місті, фах інженера здобув у Київському національному технічному університеті «КПІ». Працював у різних комерційних структурах столиці України. Але чотири роки тому отримав пропозицію від керівника групи компаній «Імпульс» Сергія Скоробогатька очолити один із важливих підрозділів його підприємства.
– Я погодився, - розповів Олег Чорний. – Бо побачив перспективи для подальшого розвитку «Імпульсу» і професійного зростання. Справа ця доволі цікава, має значний потенціал для вдосконалення.
Отже, один з пріоритетів діяльності «Імпульсу» - вирощування зернових. Для належного зберігання врожаю було побудовано сучасний комплекс з сушарки, ємностей зберігання, лабораторії та інфраструктури забезпечення і залізничної гілки.
Свого часу напрочуд вірним виявилося рішення наших інвесторів замовити імпортну енергетичну установку, яка працює на дровах, - зазначив Олег Чорний. – Цьогоріч ціна газу для промисловості збільшилася практично в десять разів, натомість ми завдяки місцевому паливному ресурсу тримаємо показник собівартості сушіння зерна на прийнятному рівні. У нинішньому сезоні сушарка запрацювала ще влітку, коли почалося збирання врожаю ранніх зернових. Загалом ми працюємо з одинадцятьма культурами, проте основними залишаються рапс, просо, гречка, пшениця, соняшник і кукурудза. У грудні завершився основний період роботи комплексу сушіння. Через нього пройшло близько 20 тисяч тонн збіжжя. Майже 90% - це те, що було зібрано на ланах «Імпульсу». Решта ж надійшла від деяких інших сільгосппідприємств. Середня вологість привезеного зерна склала 25,5%. В окремих випадках показник сягав навіть 31%. (Одна з причин – деякі поля знаходилися в низинах). На нашому обладнанні ми просушували зерно до 13,5%. До речі, в морських портах приймають товар з вологістю не більше 14%. Коли щось не так – можуть розвернути всю партію назад. А це фінансові втрати через додаткові перевезення, зрив строків виконання контракту, репутаційні ризики. Тому на «Імпульсі» дуже серйозно ставляться до якості виробничих процесів. За добу ми спроможні просушити в середньому 600 тонн зерна. Так званий м’який варіант – при температурі 90 градусів, але кукурудза нормально витримує і 120. Технологічно підприємство здатне збільшити обсяг сушіння ще у півтора раза навіть за умови чіткого дотримання регламенту робіт – чистки колосників, камер тощо. За роки діяльності наш колектив набув необхідного досвіду і вже знає всі тонкощі виробничого процесу. Персонал достатньо професійний і відповідально ставиться до своїх обов’язків. (Подяки заслуговують практично всі, а особливо – механік елеватора Дмитро Громадський). Пильний контроль за дотриманням діючих норм формує дійсно робочу атмосферу.
Не виключено, що в січні та лютому «Імпульсу» продовжать замовляти послуги з сушіння зерна інші сільгоспвиробники. І хоча робота в зимову пору року має свою специфіку (перепад температур впливає на обладнання, клапани «підмерзають»), підприємство належним чином виконує взяті на себе зобов’язання. Ми вміємо працювати в таких умовах.
Напрочуд важливий етап зберігання зерна – розміщення його у сховищах. Наразі у металеві «банки» завантажено 16 тисяч тонн, ще майже стільки ж – у пластикові «рукави». Стосовно останнього методу, то він має певні особливі вимоги. Збіжжя перед розміщенням треба правильно «продути», майданчик зберігання обладнати системою вологовідведення, подбати про захист від гризунів та шкідників. Тут доречно зазначити, що кожне сховище («банка») має обсяг майже 4400 кубометрів і вміщує в середньому 3400 тонн пшениці або 3100 тонн кукурудзи. А ось соняшника – лише 2000 тонн.
Частина врожаю, зібраного цьогоріч «Імпульсом», залізницею вже відправилася до морських портів, на експорт. Натомість соняшник вивозять автотранспортом. Фури доправляють насіння на комбінат одного дуже відомого вітчизняного виробника олії, продукція якого знаходиться на прилавках майже всіх місцевих магазинів.
Підсумовуючи розмову, Олег Чорний додав: у 2021 році «Імпульс» провів реконструкцію діючих сховищ. Однак, якщо інвестори ухвалять рішення – в майбутньому можна розпочати нове будівництво і значно збільшити потужності для зберігання зерна. Саме таким і є шлях поступового, але упевненого розвитку.
Ось таким чином формується продовольча безпека держави. Українці можуть спокійно дивитися в завтрашній день, знаючи, що принаймні хліб завжди буде на їхньому столі.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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