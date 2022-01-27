Як наповнюватиметься скарбниця громади

Яким був для бюджетної сфери Сновщини 2021 рік і на які показники можна очікувати у році нинішньому – читачам «Променя» розповіла начальник фінансового відділу міськради Ліна Савченко.
– Для початку слід згадати, що з кожним роком частка власних доходів в бюджеті нашої громади збільшується. Скажімо, у 2017 році, коли відбулося остаточне оформлення місцевої ОТГ, Сновщина заробила на себе 36,8% необхідних коштів, а решту, 63,2%, отримала з інших бюджетів. Проте вже торік цей показник виглядав інакше: 60,6% - власні надходження, а 39,4 – дотації та субвенції. У 2022 році цифри дуже схожі – 61,9% та 38,1% відповідно. Тобто фактично зростає питома вага власних надходжень в структурі бюджету міської громади.
Якщо проаналізувати процес наповнення бюджету в 2021 році, то найбільшим джерелом є податок на доходи фізичних осіб. Це те, що вираховується із зарплат працівників бюджетної сфери, педагогів, медиків, персоналу держустанов, робітників підприємств різної форми власності тощо. Таких коштів надійшло понад шістдесят п’ять мільйонів гривень. Понад двадцять мільйонів гривень зібрано податку на землю і майно. (Переважно з комерційних структур). Малий бізнес сплатив єдиного податку на суму 16 млн 87 тис. грн. Рентна плата за використання природних ресурсів склала 4 млн 789 тис. Цей показник в основному забезпечують лісогосподарські підприємства. Хоча тут намітилася певна «мінусова» тенденція. Адже у 2020-му – було зібрано 7 млн 548 тис. Акцизні збори з реалізації алкоголю, тютюну та пального сягнули суми 4 млн 735 тис. грн. До речі, плати за надання адміністративних послуг і держмита отримано 1 млн 241 тисяча. Загалом же власні надходження загального фонду бюджету громади склали 117 млн 515 тис. грн. А разом з усіма іншими джерелами (дотаціями і субвенціями) дохідна частина бюджету виконана на суму 207 млн 24 тис. грн.
План доходів на 2022 рік, затверджений на сесії міськради, склав 200 мільйонів 535 тис. Торік столичні урядовці пропонували, щоб кошти акцизного збору за пальне зараховувалися не в місцеві бюджети, а до державної скарбниці. На щастя для нас, цю ідею не вдалося втілити в життя. Інакше б наша громада могла втратити майже три мільйони гривень на рік. Цьогоріч громаді збільшено долю виділення податку на доходи фізичних осіб до 64%. (Раніше було 60%). Державний бюджет тепер отримуватиме 21%, обласний – 15%. Однак додаткові кошти, оті 4%, громада має спрямувати на компенсацію різниці в тарифах на теплопостачання населенню, тобто перерахувати «Облтеплокомуненерго». Бо інакше в платіжках за опалення квартир люди побачать набагато більші цифри…
У принципі нормативно-правова база, яка регламентує наповнення міського бюджету, майже не зазнала змін. Певний негатив для нашого бюджету спричинило перенесення до Корюківки деяких керівних органів державних структур, через що чимало держслужбовців, правоохоронців та військових працюють тепер там, де і сплачують податки.
Стосовно плану видатків на 2022 рік, то він виглядає таким чином. На освіту спрямують 113 мільйонів 591 тисячу гривень. (На понад 9 мільйонів більше, ніж було передбачено в бюджеті торік). У структурі цієї суми майже 49 мільйонів – власні кошти громади, а решта – субвенція з інших бюджетів. Райлікарні надійде 3 млн 320 тис. грн. З них 2 млн 470 тис. – від бюджету громади (збільшення на 1 млн 903 тис.). А центру первинної медичної допомоги – 2 млн 798 тис. грн. (Більше на 1 млн 148 тис.). Основне фінансування сфери охорони здоров’я здійснюється через національну службу здоров’я України. Заклади культури профінансують на суму 16 млн 370 тис. грн, соціальний захист – на 11 млн 609 тис. Дитячо-юнацькій спортивній школі виділять 2 млн 445 тис. грн. Сновському осередку спортивного товариства «Колос» – 805 тис. грн, в тому числі ДЮСШ «Колос» - 504 тис. грн. У сфері житлово-комунального господарства найбільше коштів – 5 млн 900 тис. – витратять на благоустрій населених пунктів. Утримання місцевих доріг обійдеться в 3 мільйони. Бюджет розвитку складатиме 7 млн 408 тис. грн. Велике навантаження на місцеву скарбницю викликало неймовірне підвищення цін на теплопостачання і енергоносії, зокрема – на газ. І в таких реаліях доведеться жити та працювати надалі. Одночасно забезпечуючи підвищення зарплати працівникам бюджетної сфери і проплачуючи інші статті видатків.
Записав Олег МІРОШНИЧЕНКО
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