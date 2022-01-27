Ветеранський футбол
Нещодавно наша спортшкола стала місцем проведення товариського турніру з мініфутболу серед ветеранських команд Сновська, Городні, Корюківки та Куликівки. Господарі майданчика не змогли на рівних протистояти сусідам-городнянцям, програвши їм з рахунком 4:9.Натомість матчі з представниками Корюківки і Куликівки завершилися інакше – перемогами 4:3 і 9:6 відповідно. Сновчани за результатами ігор опинилися на ІІ місці, пропустивши вперед конкурентів з Городні. А ІІІ місце – у корюківців.
Юнацький футбол
Минулого тижня в Славутичі протягом трьох днів тривали міжобласні змагання з футзалу за участю 12 команд. Сновськ представляли два спортколективи – 2006 і 2007 рр. народження. Наші шістнадцятирічні хлопці зіграли внічию з представниками Переяслава (2:2), а потім здобули перемоги над чернігівською «Десною 07» (7:4) і житомирським «Бульваром» (4:2). У вирішальному матчі проти «Славутича» фінальний свисток зафіксував нічийний рахунок – 4:4. Проте у пробитті серії післяматчевих пенальті сновчани виявилися влучнішими – 2:1. Таким чином вони закріпилися на ІІ місці.
Інакше склалася змагальна дорога команди 2007 р.н. Спочатку вона зазнала поразки від однолітків-гончарівців (2:3) і «Славутича 07» (1:3). Однак потім змогла перемогти «Олімп» зі Славутича – 4:1. Але надалі провела невдалі матчі з чернігівською «Десною» (1:2), «Десною 08» (1:2) і суперниками з Переяслава (0:2). У підсумку – VI місце.
За словами тренера Олександра Кухаренка, найкращими гравцями наших обох команд було визнано О.Шумського та Є.Сентябрьова. Сприяння в поїздці юних футболістів на змагання надала міськрада і депутат облради Олександр Якубін.
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