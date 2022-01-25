вторник, 25 января 2022 г.

Юнацький футбол

 Минулого тижня у Славутичі протягом двох днів тривав юнацький турнір з мініфутболу. (Вік учасників – 11-12 років). На змагання прибуло 16 команд, поміж яких – і представники Сновської спортивної школи. 

На груповому етапі у стартовому матчі наші хлопці обіграли суперників з ФК «Чернігів 1» - 3:1. Потім поступилися одноліткам з Мени (1:2).  Однак надалі розгромили конкурентів з київського «Олімпа 2» - 9:1. Пройшовши до напівфіналу, спортсмени зі Сновська в напруженій зустрічі здобули перемогу над київським «Олімпом 1» - 2:1. І вже в головному матчі турніру їм випало зустрітися з чернігівською «Десною 1».

За словами тренера Романа Грицюка, до цієї гри наша команда дійшла в явно ослабленому стані (захворіли двоє гравців). Наявний склад не зміг на повну силу протистояти «деснянцям» і програв з великим рахунком – 1:10. Хоча ІІ місце на таких великих змаганнях – теж хороший результат. 

Автор: на
Ярлыки:

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