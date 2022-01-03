Рік під знаком коронавірусу

Небезпечна недуга, яка прийшла до нас торік аж із Китаю, напрочуд сильно змінила життя українського народу. Карантинні обмеження, жорсткі протиепідемічні заходи, захворювання мільйонів людей і смерть близько сотні тисяч пацієнтів у 2021 році – ось яку реальність приніс коронавірус.
За інформацією лікаря-епідеміолога Людмили Первакової, з початку року і до 28 грудня на Сновщині було виявлено 1231 хворий на Ковід-19. З них 532 довелося госпіталізувати до лікарень через складний перебіг недуги. На жаль, коронавірус став причиною смерті 35 наших земляків. Найбільш критичними виявилися листопад і грудень, протягом яких померло 8 і 7 людей відповідно. Найстаршому небіжчику було майже 90 років. А цими вихідними, 25 числа, в Корюківській лікарні померла молода жінка з Гірська, 1984 року народження.
У цьому році поширеність коронавірусної хвороби значно збільшилася. Якщо торік у нас було виявлено трохи більше чотирьохсот недужих, то лише за один місяць - листопад - нинішнього року майже стільки ж – 350. Підступна інфекція вражала людей у всіх населених пунктах громади. Щоправда, в сільській місцевості такий процес мав менш гострий перебіг, адже там населення розосереджене і не так концентрується в місцях близьких соціальних контактів.
На думку Людмили Первакової, вищезгадану ситуацію значно спричинила мутація коронавірусу, поява нових різновидів цієї хвороби. Також до певної міри відповідальність лежить на тих людях, які нехтують навіть елементарними вимогами санітарної гігієни. Для них чомусь складно носити маску, мити руки і дотримуватися соціальної дистанції мінімум півтора метра. Дехто ігнорує відоме правило: важливою перепоною для поширення епідемії є суспільна свідомість і піклування людей про зміцнення свого імунітету. Здоровий спосіб життя, відсутність шкідливих звичок, раціональне харчування, вживання корисних імуноформуючих продуктів (того ж таки лимона) допоможуть посилити організм під час наступу хвороби. Бо, зрештою, коронавірус може побороти навіть вельми літня людина. Є приклад, коли на стаціонарне лікування потрапила 92-річна жителька місцевої громади. За якийсь тиждень медпрацівники зробили все необхідне для її одужання й вона вирушила додому. Такий факт свідчить про дуже потужний природний ресурс здоров’я цієї пацієнтки.
Людмила Первакова додала, що протягом року місцеві фахівці санітарно-епідемічної служби вжили великий комплекс заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної інфекції.
Зокрема – провели 25 дезінфекцій в приміщеннях установ і організацій та 229 в оселях громадян, де було зафіксовано випадки захворювання на Ковід-19. Також у перспективі спеціалісти узагальнять інформацію за 2021 рік, проведуть аналіз ситуації на Сновщині, вивчать усі тенденції розвитку подій. Оцінять вплив на стан справ процесу вакцинації населення і зроблять відповідні висновки щодо ефективності комплексу вжитих заходів.
Понад 64%
дорослого населення територіальної громади вже охоплено вакцинацією. Про це повідомила генеральний директор Сновського центру первинної медичної допомоги Олена Шарпан. За її словами, ще не початку року перші щеплення від коронавірусу жителям нашого краю зробили медики мобільної бригади з Корюківки. Згодом їм допомагали колеги з Мени. Персонал місцевого ЦПМД долучився до справи з 23 березня. Загалом 8 наших лікарів і 14 медсестер пройшли спеціальне навчання в Чернігові для того, щоб займатися вакцинацією населення. Групи медпрацівників неодноразово приїжджали до сільських населених пунктів громади і побували у трудових колективах деяких підприємств і установ. Кожного робочого дня кількість вакцинованих громадян була різною. (Найбільше щеплень зроблено 24 листопада – 287). Загалом уже 5104 жителі Сновщини провакциновані двома дозами препарату, ще 5761 – однією. У практиці маємо випадки, коли за наполяганням деяких батьків щеплення проходили їхні діти у віці від 14 років і старші. Також можна розповісти, що бажання вакцинуватися виявила жителька Сновська у віці понад 90 років. (До речі, колись вона працювала у сфері охорони здоров’я). Олена Шарпан побувала в неї вдома і провела необхідну процедуру. Все минулося без якихось ускладнень. Пацієнтка навіть замовила сертифікат. Бо була переконана у правильності й необхідності свого кроку в питанні вакцинації.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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