Контроль посилюється, життя дорожчає

Наприкінці 2021 року на Сновщині припинили свою діяльність більше десятка дрібних підприємців. Простіше кажучи, знялися з державної реєстрації. Хтось припустить, ніби вони не витримали бізнес-конкуренції. Однак доводилося чути й іншу думку: нещодавно їх зобов’язали встановити касові апарати для системнішого контролю за торгівлею та наданням послуг, а такий тягар виявився непідйомним. Відразу варто зазначити, що касовий апарат – це не просто пристрій, який видає покупцю паперові чеки. За своїм функціоналом він нагадує мінікомп’ютер, якому потрібне програмне забезпечення (з перспективою оновлення). А все це коштує грошей…
Складається стійке враження, що останніми роками правителі нашої країни взяли курс на поступове витіснення з ринку частини представників малого бізнесу. Звісна річ, в інтересах «торговельних олігархів», яким вперто складає конкуренцію прошарок дрібних комерсантів. Фактично маємо справу із свідомим тиском на так званий середній клас суспільства. На людей, які мають свою справу, фінансову самодостатність і власну думку на будь-які процеси в державі.
По коментар ми звернулися до керівника місцевого представництва податкової служби Тетяни Біби. За її словами, з початку 2022 року дійсно сталися зміни в сфері оподаткування малого бізнесу. Якщо точніше – в правилах ведення торгівлі та надання послуг. Найвідоміша новація – тепер усі суб`єкти господарювання, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, повинні мати реєстратори розрахункових операцій (РРО), більш відомі як касові апарати. – Відразу зазначу, - сказала Тетяна Біба, - що така норма не поширюється на перукарів, ремонтників одягу та взуття тощо. Також торговельні заклади у сільській місцевості з товарообігом до одного мільйона 85 тисяч 500 гривень на рік мають право працювати без касових апаратів, ведучи лише касову книгу і вручну виписуючи чеки. (За винятком операцій з підакцизними товарами – алкоголем і тютюном). Без РРО здійснюватимуть свою діяльність і торговці на ринках. Частині ж підприємців дійсно доведеться трохи змінити методи своєї роботи.
Необхідно констатувати: представники малого бізнесу Сновщини торік розділилися на дві частини. Одна заздалегідь готувалася до використання в роботі РРО, а друга сподівалася, що нововведення знову відтермінують. Однак з цього року постала нова реальність, в рамках якої усім і доведеться працювати. (До речі, у кількох магазинах раптом з’явилися оголошення на кшталт «Термінал для безготівкових розрахунків не діє». Про справжню причину такої ситуації можна здогадатися). Певна кількість підприємців під Новий рік вирішила терміново замовити касові апарати, але виявилося, що попит на таке обладнання нині доволі значний і замовлення можуть виконати за місяць чи навіть два. Податкова служба рекомендує зацікавленим платникам податків скористатися альтернативними варіантами – встановити програмні РРО на смартфонах або ноутбуках. Є як безкоштовна версія, так і оплачувана. Взагалі, в цій сфері надають послуги різноманітні комерційні структури. Вони пропонують ті ж таки касові апарати вартістю від 6 тисяч гривень, якщо зі сканером – від 10 тисяч. Вони й обслуговують ці пристрої, проводять оновлення програм. У нашій громаді вже розпочався процес переходу деяких підприємців з ІІІ на ІІ групу оподаткування. Також власники магазинів, де продавці числилися підприємцями, тепер оформлюють їх як просто найманих працівників. Наразі податківці не проводять перевірок дотримання підприємцями нових правил, бо діє карантин. (Виняток – заклади, в яких займаються реалізацією спиртного і цигарок). Однак у перспективі спеціальний структурний підрозділ податкової служби у Чернігові приділить увагу цій ситуації.
Як бачимо, фіскальна політика нинішнього Кабінету Міністрів стає все більш чіткою. Оподаткування поступово, але упевнено набуває форм «простоти» і «зрозумілості». (Як обіцялося майже три роки тому). Гумористи уже запитують, чи, бува, не введуть урядовці касові апарати для колядників і щедрувальників. А чом би й ні? Адже зібрані ними цукерки – теж дохід…
Якщо хтось думає, ніби проблеми підприємців його не стосуються – він помиляється. Збільшення податків і супутніх витрат бізнесмени обов’язково закладуть у вартість своїх товарів і послуг. Ціни зростуть. І простий народ з власних кишень заплатить за всі нововведення діючого уряду.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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