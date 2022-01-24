Сертифікат на право на земельну частку (пай) не є документом, що підтверджує право власності на земельну ділянку

На сьогоднішній день залишається актуальним питанням реалізації права на земельну ділянку власниками Сертифікатів на право на земельну частку (пай). Реалізації даного права актуальне не лише для спадкоємців, а і особисто власників даного документа. Як реалізувати дане право та стати власником земельної ділянки частки (паю), спробуємо розібратися, шляхом складення алгоритму дій.
Організаційні та правові засади виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, а також порядок обміну цими земельними ділянками, визначає Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (далі – Закон). За нормою статті 2 Закону основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай), є сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією.
Для того щоб виділити
земельну ділянку в натурі (на місцевості), необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування за місцем
знаходження паю з документом, що посвідчує право на земельну частку (пай) та заявою про виділення земельної частки (паю)
в натурі. За результатами розгляду зазначених документів орган місцевого
самоврядування приймає рішення щодо виділення земельних часток (паїв) в натурі
з зазначенням кількості земельних ділянок та їх номерів при жеребкуванні, якщо
таке відбулося, якщо ні то номери вільних земельних ділянок.
Після отримання рішення, щодо
виділення земельних часток (паїв) в натурі необхідно
звернутися до землевпорядної організації для розроблення технічної документації
на земельну ділянку. Проект
землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з Малинською міською радою
Житомирської області. Погоджений проект землеустрою дає можливість безоплатно
звернутись до державного кадастрового реєстратора за місцем розташування
земельної ділянки із заявою про проведення державної реєстрації земельної
ділянки. Процедура державної реєстрації земельної ділянки визначена пунктами
107-115. Державна реєстрація земельної ділянки
здійснюється під час її формування за результатами складення документації із
землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення
про її затвердження органом місцевого самоврядування. В підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить
всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою
частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки. Внесення відомостей
до Державного земельного кадастру відбувається протягом 14 днів з моменту
подачі необхідних документів, послуга безоплатна. Як правило процедуру
реєстрації земельної ділянки, за попередньою домовленістю, здійснюється
землевпорядною організацією.
Наступним кроком
буде повторне звернення до органів місцевого самоврядування за місцем
знаходження земельного паю з заявою про
надання земельної ділянки у приватну власність. До заяви додаються: копія
паспорта громадянина України; копія картки платника податків; технічна
документація на земельну ділянку; оригінал Сертифікату на право на земельну
частку (пай); витяг з Державного земельного кадастру.
У результаті прийнятого
рішення, яке відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України приймається у
двотижневий строк, ви отримуєте
рішення (витяг) органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки
у власність.
Останнім кроком для отримання
правовстановлюючих документів на Вашу земельну ділянку є реєстрація права
власності земельної ділянки як об’єкта нерухомості, яке можна здійснити
звернувшись до державного реєстратора при Центрах надання адміністративних
послуг органу місцевого самоврядування або до державного чи приватного
нотаріуса в межах обласного центру знаходження земельної ділянки. Для
здійснення реєстрації земельної ділянки державному реєстратору (або нотаріусу)
необхідно подати: заяву встановленої форми, яка формується надавачом
послуги; копія паспорта громадянина України; копія картки платника податків; засвідчена
копія рішення органу місцевого самоврядування про передачу у власність; Витяг
із державного земельного кадастру про земельну ділянку; документ, що
підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме
майно (квитанція), або документ на підставі якого особа звільняється від сплати
адміністративного збору.
Звертаємо Вашу
увагу, що лише після проведення держаної реєстрації Ви стаєте власником земельної ділянки, що в
свою чергу надасть Вам право вчиняти інші правочини.
Хочемо зазначити, що на даний час земельна ділянка, право на яке належить власникам Сертифікатів на право на земельну частку (пай), має статус невитребуваної. Статтею 13 Закону визначено використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв). Відповідно до якої невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості). У разі, якщо до 01.01.2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.
Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським
бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за
адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також за правовою допомогою звертайтесь до Менського
місцевого центру з надання БВПД з 8-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Мена,
вул. Титаренка С., 6-А, тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової
допомоги: 0-800-213-103.
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