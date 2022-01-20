Хроніка різних справ і подій

У попередньому номері «Промінь» торкнувся теми, яка вважається дуже актуальною для малого бізнесу. А саме – використання в роботі касових апаратів. Підприємці вважають це формою надмірного фіскального тиску.До певної міри їхня думка є слушною. Хоча можна поглянути на ситуацію з іншого боку. За інформацією з податкової служби, станом на початок 2022 року в межах нашої громади заклади торгівлі, громадського харчування та надання послуг мають 59 так званих реєстраторів розрахункових операцій і 25 програмних РРО (встановлених на смартфонах або комп’ютерах). Як бачимо, цифра не така вже й велика. Разом з цим в ході обговорення проблематики комерційної діяльності наших земляків постали деякі інші питання. Для прикладу: окремі власники магазинів беруть на роботу продавця, обіцяючи мінімальну зарплату – 6500 гривень на місяць. Але потім вираховують із його заробітку не лише податки, а й єдиний соціальний внесок. (Хоча за законом останній платіж має вносити той, хто використовує найману робочу силу). Ось таким чином людина отримує не 5200 гривень чистими, «на руки», а лише близько 4000. Несправедливо? Звісна річ. Фактично деякі підприємці штовхають свій персонал на слизький шлях – обраховувати і обважувати покупців, дурити їх, підсовуючи прострочений товар.
Взагалі, у приватному секторі економіки залишаються звичними такі явища, як відсутність відпусток і лікарняних у найманих працівників, нелегальні робітники, понаднормова праця без додаткової оплати. У цій сфері ситуацію мали б виправляти відповідні державні органи, проте наразі про якісь відчутні результати громадськості невідомо. Дивуватися тут нема чому - урядова політика зосереджена на інших напрямках. Простіше кажучи – як «зняти» якомога більше грошей із громадян. Ось свіжа новина – з нинішнього року повертається обов’язковий техогляд транспортних засобів. І безкоштовним він точно не буде. Можна припустити і повернення відомих корупційних схем. Ну як же без цього? Власники машин можуть розповісти багато чого зі свого минулого досвіду…
Підсумувати оповідь варто ще однією не дуже оптимістичною звісткою. Тепер оформлення закордонного паспорта коштує дорожче. Добре відомий усім паперовий варіант обійдеться в 733 гривні (видача за 20 робочих днів) або в 1085 грн (від 3 до 7 днів). Пластикова ID-картка (так званий внутрішній паспорт) дешевша: 372 грн (за 20 днів) або 498 грн (10 днів). Її оформлюють з 14-річного віку. Ось такі реалії.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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