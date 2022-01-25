Дружний салют

з хлопавок сповістив минулої п’ятниці про відкриття в Сновському будинку культури молодіжного простору. Якщо пояснити простіше – це велика кімната в сучасному дизайні, де місцеві підлітки і молодь збиратимуться разом для реалізації актуальних проєктів.
Дійсно добре, що представники юнацького середовища нашої громади вирішили утриматися від банального перерізання червоної стрічки на церемонії. Адже молодому поколінню завжди властиво демонструвати новий стиль і модерний сенс у своїх вчинках. Можливо, саме тому мінісалют відразу налаштував усіх присутніх на щирий позитив і гарний настрій. А бадьорий аромат кави, який заполонив приміщення, додав атмосфері легкої невимушеності.
Отже, вже два роки в місцевій громаді діє організація під назвою САМ (абревіатура словосполучення Сновська активна молодь). Її душею по праву вважають педагога з міської школи №1 Ольгу Гаврилець. Об’єднання молодих людей відоме своєю участю в багатьох публічних проєктах на Сновщині. Змістовне дозвілля, здоровий спосіб життя, соціальна відповідальність, розвиток рідної громади і патріотизм – ось які напрямки зацікавлень отримали шанс на подальший розвиток. Таку ініціативу підтримало керівництво міської ради. Саме тому в рамках співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (програма USAID “DOBRE”) вдалося залучити кошти з місцевого бюджету та закордонних благодійників на ремонт і обладнання окремої кімнати в будинку культури. Вона перетворена на доступну локацію – для спілкування, навчання та громадської роботи. У разі необхідності це зручна лекторна зала. (Є меблі, засоби мультимедіа тощо). А при нагоді перетворюється на центр формування веселих емоцій завдяки настільним іграм, книгам та широкому колу однодумців.
На відкриття молодіжного простору в Сновську завітали і представники Чернігівського обласного молодіжного центру на чолі з керівником – Іриною Сімоновою. Вони запевнили присутніх у намірі поділитися своїм досвідом роботи в юнацькому середовищі та налагодити ефективну взаємодію заради поширення можливостей самореалізації молодого покоління.
Серед іншого на зібранні старості Тур’янського округу Олександру Артюшенку вручили цілий набір свідоцтв про завершення ним навчання за програмою «Молодіжний працівник». Коментуючи цей суто робочий момент, він зазначив: на часі активніше залучати молодь з сіл Сновщини до діяльності молодіжного простору. Таким чином формуватиметься дружба між нашими юними земляками і вони вчитимуться спільно дбати про краще майбутнє місцевої громади.
Тепер, коли у організації САМ з’явилося довгоочікуване приміщення, вона ґрунтовніше будує плани подальшої роботи. Зустрічі з цікавими і талановитими людьми, пізнавальні та суспільно корисні заходи – перелік чималенький. А якщо є бажання, то кожен день може перетворитися на конкретний крок у справі розвитку і пізнання навколишнього світу.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото з сайту міської ради
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