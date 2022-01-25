Підвищення зарплат і скорочення штату

чекає на нашу лікарню вже у найближчій перспективі. Про деталі процесу читачам «Променя» розповіла генеральний директор цієї установи Ірина Якубовська.
Для початку варто підтвердити, що з січня мінімальна зарплатня лікаря складатиме не менше 20 тисяч гривень, а медсестри – 13,5 тисячі. Це факт. Але, як у відомому анекдоті про Василя Івановича і Петька, в такому факті є нюанси.
– Підвищення грошового забезпечення поширюватиметься на всіх лікарів, окрім інтернів, - розповіла Ірина Якубовська. – А також на спеціалістів з вищою немедичною освітою. Таких працівників у нас двоє. Щоб було зрозуміліше: людина могла спочатку закінчити медучилище, а потім звичайний інститут за фахом біолога і отримати роботу в лабораторії. На подібних спеціалістів теж поширюється дія урядової постанови. Зараз у нашому штаті числиться 28 лікарів і є ще 10 так званих зовнішніх сумісників, які з певною періодичністю виконують свої обов’язки в місцевій лікарні. (Приміром – анестезіолог, епідеміолог тощо). Загалом же ми маємо близько сорока лікарських посад. Неукомплектованість доволі відчутна.
Якщо вести мову про середній медперсонал, то у нас працює 90 медсестер. Практично всі вони теж отримуватимуть більшу зарплатню. Треба лише відповідати заявленим урядом вимогам: медична освіта – професійний молодший бакалавр; фахівець із початковим рівнем вищої медичної освіти (колись казали – середньо-спеціальної); перший (бакалаврський) рівень вищої медичної освіти; магістр з медсестринства.
Підвищення базової зарплатні лікарям і медсестрам спричинить зростання фонду оплати праці лікарні до 4 мільйонів гривень на місяць. (Це удвічі більше, ніж торік). Наразі ми зайняті складанням реального фінансового плану. Простіше кажучи – думаємо, де взяти необхідні кошти і як впорядкувати й оптимізувати витрати. Давно назрів такий крок, як скорочення кількості ліжко-місць. Їх у нас 143, хоча в аналогічних лікарнях Городні або Семенівки – приблизно по сотні. Відповідно, доведеться переглянути і штатний розклад. Попередньо припускаємо, що до десяти людей втратять роботу. Невдовзі розпочнеться процедура попередження про скорочення, яке триватиме три місяці. Схожі події відбуваються і в сусідніх громадах. Наприклад, у Мені нещодавно припинило свою діяльність пологове відділення. Нагадаю, що держава виділяє кошти лише за умови проведення мінімум 150 пологів на рік. Саме тому зростає значення центру госпітального округу в Корюківці.
Разом з цим хочу наголосити, що керівництво нашої лікарні ґрунтовно займається питанням підвищення ефективності роботи і залучення додаткового фінансування. Спеціально уповноважена державою Національна служба здоров’я спрямовує гроші лікарням не від приблизно прорахованої потреби, а в залежності від кількості наданих медичних послуг населенню. Тобто платить за кожен окремий випадок лікування, медогляду тощо. Торік ми мали п’ять різних пакетів надання допомоги другого рівня. Цьогоріч же оформили документи вже на десять. Присвятили більшу увагу паліативній допомозі (тяжкохворим), впроваджуємо так звану хірургію одного дня (коли госпіталізація, скажімо, після видалення нариву в горлі, є дуже короткотерміновою). Таким чином з’являться можливості не лише поліпшити якість і спектр медпослуг у Сновську, а й отримати більші грошові надходження з держбюджету. Об’єктивно слід визнати, що основні кошти лікарня отримує завдяки роботі терапевтичного відділення та поліклініки. Однак існує чималий потенціал в цій сфері й для інших структурних підрозділів. Скажімо, у Семенівці стоматологічне відділення надає послуги, за які Національна служба здоров’я України перераховує тамтешній лікарні майже по сто тисяч гривень. Подібний досвід цілком можна застосувати і в Сновську. Щоправда, потрібно завершити модернізацію існуючої системи надання медичних послуг, зокрема – закупити до десятка комп’ютерів. Бо облік у роботі лікарів і подальше виділення коштів – справа серйозна й перебуває на пильному контролі. Проте якщо працювати професійно і по-сучасному – сфера охорони здоров’я нашого краю вийде на якісно новий рівень.
P.S. Влітку цього року до місцевої райлікарні має прийти на роботу ще один молодий
спеціаліст – лікар-гінеколог.
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