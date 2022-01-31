Секрет довголіття – в любові!

СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ
– Мабуть,
сама доля розпорядилася так, що наша поважна героїня знайшла свій спокій і
розраду в сім’ї доньки Тамари, у вичищеному до блиску будиночку по вулиці
Кірова,12, де досі навколо квітнуть хризантеми
і виблискує золотом осіннє листя, де жива вдячність мамі за многотрудне життя. А у тому, що воно було пересипане безкінечними труднощами й роботою до сьомого
поту – сумніватися не треба. Всю молодість і зрілі літа провела Катерина Борисівна в Рогізках, ріднім селі, куди після
фронту, з високими бойовими нагородами
повернувся її майбутній чоловік
Микола Пилипович. Бив він фашистів на повну силу, а вона молилася і вірно
чекала. Згодом вони побралися і прожили
в парі, як лебеді, без зривів, зрад, суперечок. Розуміли одне одного з
півслова, двом красунямдонькам душу
віддавали, виховували в любові і добрі.
Трудилися в
колгоспі, він – бригадиром був, і завскладом, вона – у ланку ходила, на фермі
доярок підміняла, словом, всю роботу, яку начальство загадувало – виконувала
добросовісно. Сімейними цінностями подружжя пишалося, сповідуючи давні традиції,
здоровий спосіб життя.
Микола
Пилипович ніколи не зловживав спиртним,
не курив, в його сильних майстровитих
руках все виблискувало порядком. Під
стать господарю була Катерина Борисівна,
у якої кожен горщик блищав, кожна сковорідка, а вили, якими ставила у
піч чавуни, були вишкребені до білизни, як і кожен рушничок, простирадло.
Віруючою пара
була, без зла в душі, каменів за пазухою, заздрощів.
Досі бабусі
Каті не віриться, що її половинка в далеких засвітах, на Небі, що вона
зосталася без нього. – Доля така,
каже. Хрест такий. І водночас дякує Богу
за закуті в любов свої унікальні літа, за те, що отак спокійно може сидіти на
прибраному ліжечку й спостерігати за колобігом часу, спілкуватися з найріднішими,
бачити поруч онуків і правнуків й зустрічати все нові й нові зими і весни.
Хай буде ще
їх багатобагато!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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