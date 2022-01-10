Оксана Похрамцова створює унікальні новорічні композиції

Що потрібно для успішного та щасливого проведення Новорічних та Різдвяних свят? Близькі люди поруч, смачний новорічний стіл, пухнаста ялинка та святкові вогники. Та всього цього буде замало, якщо у вас немає відповідного новорічного, святкового настрою.
А завітавши до оселі сновчанки Оксани Похрамцової, піднесений та святковий настрій з’являється одразу. Тут кожен куточок будинку просякнутий духом Різдва та свята. І сприяла цьому сама господиня. Окрім традиційної ялинки, вона прикрасила оселю власноруч зробленими новорічними композиціями, які додали особливого шарму та настрою.
– Ідея створити першу новорічну композицію виникла у мене випадково, – каже Оксана. - Побачила у будинку матері соснові шишки, які та хотіла викидати на смітник, і в голові одразу виникнув декорований шишками підсвічник. Так я сіла за роботу. А вже за дві години тримала у руках своє найперше творіння, яке додавало якоїсь особливої атмосфери затишку в оселі. Показала композицію синові Олександру. Йому сподобалася. Побачивши, як у мене загорілися очі, син придбав для моїх подальших творінь силіконовий пістолет, який значно спрощував роботу із декором. І тут, як то кажуть, мене понесло.
Захотілося зробити новорічного гнома, якого вже давно уявляла під ялинкою. Знайшла старенькі кофтини, моток ниток та порожню скляну пляшку і приступила до роботи. Зараз таких гномиків у мене чотири, два з них подарувала синові.
Мабуть, бажання зробити оселю затишнішою, повністю просякнутою духом прийдешнього Різдва, виникло, коли придбала ялинку, про яку мріяла все життя. Штучну, велику та засніжену. Її декором також зайнялася самостійно, обравши за основу прикраси та вогники білого кольору.
Свої новорічні композиції Оксана Похрамцова робить із хвої, гілок, квітів, новорічних іграшок, гірлянд, шишок, свічок, дерева, красивого паперу та стрічок. Проте більшість матеріалів замовляє на спеціальних сайтах для декору. Тож створення однієї композиції – задоволення не з дешевих.
– Звідки беру ідеї для композицій? Все просто – вони виникають в уяві самі. Зайшла до магазину, побачила там гарний бокал і ось переді мною вже красивий різдвяний підсвічник. Прогулювалася парком, помітила красиву гілочку – новорічна композиція готова. Зібрала соснові шишки – різдвяний віночок уже висить на дверях оселі. Жодну зі своїх робіт я не копіювала, тож можу впевнено сказати, що вони дійсно унікальні, зроблені від чистого серця.
Загалом у Оксани 11 новорічних композицій. Варто наголосити, що жінка почала займатися такою творчістю лише декілька місяців тому, а майже всі роботи створила у грудні.
За словами майстрині, про продаж святкових композицій навіть не думала, хоча пропозиції від друзів та знайомих вже неодноразово виникали. Особливо після того, як опублікувала всю цю красу на своїй сторінці в мережі. Єдине – стовідсотково продовжить цю справу, адже має ще безліч невтілених ідей та задумів.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Оксани
Похрамцової
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