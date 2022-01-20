Супротив ворогу на місцевому рівні

З огляду на тривожну ситуацію, яка виникла через все більш агресивні дії Росії, в нашій державі нещодавно розпочалося формування структур територіальної оборони. Започатковано цей процес і на Сновщині.
У вівторок міська рада провела своєрідне громадське обговорення на тему формування місцевої системи опору військовій агресії з боку Російської Федерації. Участь у заході взяли керівники громади на чолі з міським головою Олександром Медведьовим, представники районного центру комплектування (стара назва – військкомат) та активісти з нашого краю та Чернігова.
Майор Віктор Зачепа у загальних рисах роз’яснив присутнім засади нещодавно ухваленого Закону «Про національний спротив», зокрема – можливість створювати добровільні формування територіальних громад. Вони можуть взяти на себе частину функцій з охорони населених пунктів і важливих об’єктів на рідній місцевості та надавати підтримку діючій армії. У цій сфері необхідно налагодити взаємодію з органами місцевого самоврядування та активною і патріотично налаштованою частиною населення.
В ході обговорення ситуації Геннадій Давиденко з Кучинівки наголосив, що в нашому краї знайдеться чимало людей, здатних зробити свій внесок в оборону Батьківщини. Однак треба більш чітка організація справи і координація діяльності. З ним погодився Олександр Тарнавський. (Він родом із Гірська). Зазначивши, що дуже актуальною зараз є активізація фахової військової підготовки всіх, хто залучатиметься до територіальної оборони. А пріоритетом є згуртованість і здатність до рішучих дій у разі виникнення небезпеки. Українці традиційно відзначалися високими бойовими якостями і здатністю хоробро захищати Вітчизну. Тому національний спротив матиме міцну основу, здатну перешкодити планам ворога.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото з сайту міської ради
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