Чи відзначають Тетяни Сновщини своє свято?

На січень припадають не лише післяноворічні турботи, але й чудове християнське і народне свято — Тетянин день. За григоріанським календарем його відзначили 25 січня. Це також — День студента.
Тетяна — дуже поширене і красиве ім’я. Воно має грецьке і латинське коріння. У перекладі означає «повелителька, упорядниця, засновниця». Уже з цього випливає, що Тетяни – натури ставні, горді і владні.
«Промінь» вирішив розпитати Тетян Сновщини про їхнє ставлення до свята, свого імені та традиції святкування Дня ангела у родинах.
Тетяна Товстая, безробітна (с.Тур’я):
– Своє ім’я я отримала на честь тітки по маминій лінії. Воно мені дуже подобається, і, якщо чесно, я навіть не уявляю себе з іншим іменем. У нього стільки різних варіацій, причому дуже милозвучних, ніжних. Хоча ще був варіант назвати мене Валентиною, яка, до слова, у нас з`явилась на два роки пізніше.
Тетянин день в студентські роки святкували завжди, бо співпадав із Днем студента. Зараз же цей день я сприймаю як свій День ангела і обмежуюсь привітаннями по телефону чи в соціальних мережах. Так склалося, що серед моїх подруг найбільше саме Тетян, тому вітати є кого. Походженням та значенням свого імені я цікавилася ще з дитинства. В перекладі з грецької воно означає – організаторка, упорядниця. В його описі майже все в точності характеризує мене. Самостійність, відповідальність, широкий інтерес і лідерські якості супроводжують постійно. Але не погоджуюсь із тим, що діти для Тетян відходять на другий план, адже дітей дуже люблю і вважаю їх найціннішим скарбом для кожної жінки.
Тетяна Коршун, студентка (с.Гута-Студенецька):
– Моє ім’я мені дуже подобається, хоча тато спочатку хотів назвати мене Сніжаною або Настею. А оскільки народилася я майже напередодні свята – вирішили назвати саме Тетяною, на честь прабабусі.
Тетяні притаманні такі риси характеру, як непосидючість, впертість, наполегливість та мрійливість. Думаю, вони повністю мені відповідають. Якщо задумаю щось собі, то відмовити чи змінити точку зору оточуючим дуже важко. У школі я наполегливо вчилася, щоб бути серед найкращих у класі, адже мріяла здобути вищу освіту. І те, що всі мої задуми здійснюються, залежить лише від моїх старань та наполегливої праці.
Щороку я з нетерпінням чекаю на свій День ангела, який святкую зазвичай із родиною або друзями.
Тетяна Погорілко, вчителька (м.Сновськ):
– Тетянин день святкувати почала кожного року, починаючи зі студентських років, в маленькій тісній компанії разом з друзями і рідними. Особливих традицій не маю, головне, щоб був хороший настрій та близькі люди поруч.
Значення імені знаю і гадаю, що моє ім`я мені цілком підходить. Я дійсно дуже емоційна, цілеспрямована людина, а інколи трохи і вперта. Тетяна завжди покладається на свої сили і не чекає допомоги від інших. Вона завжди сповнена планів, ідей, які успішно втілює в життя і домагається поставленої мети. Не боїться роботи, по натурі трудоголік, заради успіху готова працювати і вдень, і вночі. З жінок з ім’ям Таня виходять хороші адміністратори, громадські діячі, організатори, педагоги (як сталося і в мене).
Записала Тетяна ЛИТВИН
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