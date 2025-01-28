У Сновську нещодавно зібрали розширену комісію для інспектування виконаних робіт та визначення технології ремонту котла паровоза Гр280, провели нараду. Окрім працівників та керівництва сновського депо, у нараді взяли участь фахівці паровозної справи з депо Цвіткове, залізничні ентузіасти, а також спеціальний гість — інженер з Латвії, керівник робіт з ремонту паровоза Гр319 Давіс Буш. Також в рамках роботи комісії відбувся обмін досвідом між двома паровозоремонтними депо України.
На даний час історичний локомотив знаходиться у повністю розібраному
стані: було демонтовано котел та будку машиніста з рами для проведення їх
подальшого ремонту. Фахівцями депо Сновськ було виготовлено новий бак тендера, новий
зольник, було виконано очищення елементів парововза та тенедера від іржі,
нашарувань старої фарби. На даний час виконуються роботи з обточування профілю
бандажів колісних пар, ревізії арматури та гарнітури котла, ревізії парових
машин і паророзподільного механізму, виготовлення нового настилу майданчиків
вздовж котла. По самому котлу виконуються підготовчі роботи до вварки вставок з
нових листів котельної сталі у топкову частину котла, заміни заклепкових
з`єднань, а також заміни зв`язків та анкерних болтів у топці.
Роботи з
ремонту гайворонського улюбленця — легендарного паровоза Гр280 тривають повним
ходом. Цей ремонт є унікальним, адже настільки розширений об`єм робіт з ремонту
паровоза виконується в умовах депо Укрзалізниці вперше за останні 30 років!
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