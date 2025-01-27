Інфекційних захворювань більшає

Інфекційна захворюваність за 12 міс. 2024 року в порівнянні з відповідним періодом 2023р. зросла і склала 17563.8 на 100 тис. населення проти 13792.6 на 100 тис. в 2023 році (в абсолютних цифрах відповідно 3847 проти 3021 в 2023 р.).Захворюваність без грипу та ГРВІ також зросла більше ніж в 3 рази і склала відповідно 369.8 та 105.0 (в абсолютних цифрах 81 і 23). Ріст відбувся за рахунок зростання в 2 рази захворюваності на ГКІ, вітряну віспу, ГРВІ.Також у 2024 р. серед жителів громади були зареєстровані випадки захворюваності на кашлюк, лептоспіроз, хворобу Лайма. Згідно плану моніторингу на лептоспіроз, було досліджено 5 зразків мишоподібних гризунів, два зразки позитивні. Також в літній період досліджувалась на лептоспіроз вода відкритих водойм (р. Снов та Герасимове озеро), всього 7 проб, одна – позитивна. І як результат, із 8 хворих в Корюківському районі, 2 випадки лептоспірозу в Сновській громаді, один із них летальний. На хворобу Лайма (бореліоз) захворіло в громаді 8 осіб, в 2023 р. випадки хвороби не реєструвались. Хвороба відноситься до трансмісивних захворювань. Інфекцію переносять іксодові кліщі, кількість яких значно зросла за минулі роки. Захворюваність на кишкову групу інфекцій зросла в порівнянні з минулим роком і склала 25 випадків проти 6 в 2023 році. Як позитивний результат, слід відмітити значне збільшення (в три рази) захворюваності на ГКІ з встановленим збудником (18 проти 6). За поточний період на активний туберкульоз захворіло 7 осіб 33,5 на 100 тис.населення, проти 9осіб в 2023 р. 41,09 на 100 тис. населення. Здавалося б зменшення, але непокоїть що в 2024 р. зареєстровано 2 випадки позалегеневого туберкульозу у дітей. Захворюваність на туберкульоз в громаді стабільно висока протягом останніх 5 років. Хворіють в основному особи, які ніде не працюють і ведуть асоціальний спосіб життя. Тому діагноз захворювання встановлюється на стадії розквіту хвороби. Мають місце вогнища з декількома випадками захворювань. Епідемічна та епізотична ситуація із сказу залишається напруженою: за 12 місяців 2024 р. звернулись за антирабічним лікуванням 25 осіб проти 41 в 2023 р.Було призначене антирабічне лікування 4 особам (16%), отримали повний курс щеплень 3 особи, одна потерпіла відмовилась. У 2023 р. отримали антирабічне лікування 6 (19,3%). У 2024 р. не зареєстровано жодного випадку корости, вірусних гепатитів, гонореї, сифілісу, мікроспорії. Спалахів інфекційних хвороб, пов’язаних з харчовим чи водним факторами передачі, не зареєстровано. Епідемічна ситуація на території громади нестійка, рівень захворюваності людей на інфекційні хвороби не перевищує середні багаторічні показники, проте є сприятливі умови для поширення цих хвороб.
Людмила Первакова, лікарепідеміолог
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