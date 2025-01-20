понедельник, 20 января 2025 г.

На Сновщині реалізує свій освітній проєкт ГО «Українське покоління»

 

Команда громадської організації «Українське покоління» розпочала реалізацію проєкту «Громада і влада – скорочуємо відстань для ефективної співпраці». Уже проведено два виїзні інформаційно-освітні заходів для жителів сіл Жовідь та Нові Боровичі. Тема навчань - використання інструментів участі для вирішення проблем на місцевому рівні, ознайомлення із сучасними засобами і методами комунікації з владою.



Незабаром такі ж заходи пройдуть у селах Старі Боровичі, Рогізки та Займище. На заходи запрошуються жителі сіл від 14 років. Адже 14-літні вже мають право подавати свої проєкти на Громадський та Шкільний бюджети участі та голосувати за них.

Окрім інструментів участі тренер розповідає про те, як поставити запитання до влади онлайн і отримати на нього відповідь, які є офіційні канали комунікації міської ради та про те, що читаючи і переглядаючи велику кількість інформації в Інтернеті важливо пам’ятати про інформаційну гігієну.



Описание: 👥Найактивніші учасники інформаційно-освітніх заходів побувають на засіданні сесії Сновської міської ради та візьмуть участь у «круглому» столі з керівництвом громади.

В рамках проєкту для жителів двох прикордонних сіл, які найбільше потерпають від відключення електроенергії, планується встановлення паркових лавочок зі сонячною панеллю для підзарядки смартфонів або планшетів і з QR-кодом, який відправляє на офіційний сайт міської ради до рубрики «Запитання до влади».

 

Партнер проєкту - Сновська міська рада Чернігівська область

Описание: ℹ️Захід організовано ГО «Українське покоління» в межах проєкту «Голос громади в місцевому самоврядуванні» Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). У Чернігівській області виконавцем проєкту «Голос громади в місцевому самоврядуванні» є ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень»

#DOBRE

#ГолосГромади

#Сновська_ТГ

Програма DOBRE

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)