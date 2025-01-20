На Сновщині реалізує свій освітній проєкт ГО «Українське покоління»

Команда громадської
організації «Українське покоління» розпочала реалізацію проєкту «Громада і
влада – скорочуємо відстань для ефективної співпраці». Уже проведено два виїзні
інформаційно-освітні заходів для жителів сіл Жовідь та Нові Боровичі. Тема навчань
- використання інструментів участі для вирішення проблем на місцевому рівні,
ознайомлення із сучасними засобами і методами комунікації з владою.
Незабаром такі ж
заходи пройдуть у селах Старі Боровичі, Рогізки та Займище. На заходи запрошуються жителі сіл від 14 років. Адже 14-літні вже мають право подавати свої
проєкти на Громадський та Шкільний бюджети участі та голосувати за них.
Окрім інструментів
участі тренер розповідає про те, як поставити запитання до влади онлайн і
отримати на нього відповідь, які є офіційні канали комунікації міської ради та
про те, що читаючи і переглядаючи велику кількість інформації в Інтернеті
важливо пам’ятати про інформаційну гігієну.
Найактивніші учасники інформаційно-освітніх заходів
побувають на засіданні сесії Сновської міської ради та візьмуть участь у
«круглому» столі з керівництвом громади.
В рамках проєкту
для жителів двох прикордонних сіл, які найбільше потерпають від відключення
електроенергії, планується встановлення паркових лавочок зі сонячною панеллю для
підзарядки смартфонів або планшетів і з QR-кодом, який
відправляє на офіційний сайт міської ради до рубрики «Запитання до влади».
Партнер проєкту - Сновська міська рада Чернігівська
область
Захід
організовано ГО «Українське покоління» в межах проєкту «Голос громади в
місцевому самоврядуванні» Програми USAID
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал
Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
У Чернігівській області виконавцем проєкту
«Голос громади в місцевому самоврядуванні» є ГО «Поліський фонд міжнародних та
регіональних досліджень»
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