Знову методом народної толоки жителі Тур’ї лагодили проблемну дорогу

Дорога державного значення Т2548 протягом усього
минулого року була на гіркому слуху, як у місцевих жителів, так і у тих, кому
доводилося нею проїжджати у напрямку Іванівки, Тихонович, ГутиСтуденецької,
Єліного. Чому на «гіркому», та тому, що вибоїни на ній нагадували великі
вулканічні кратери, шкодили автомобілістам, велосипедистам і вимагали
конкретних дій… Стукав в усі відчинені й зачинені двері староста Олександр Артюшенко,
про цю дорогу йшлося не на одній сесії й виконкомі міськради, «трубив» про неї
фейсбук. Питання зрушилося з місця в грудні завдяки самоорганізації людей,
ініціативі, проявленій Олександром Артюшенком.
До роботи по підсипці дороги (суміш піску і
щебеню брали із закинутої тур’янської ферми) долучилося більше двадцяти
сільчан, серед яких на висоті були Олександр Мороз, Олександр Шарапата, Павло
Шаповал. Своє плече підтримки, без якого б нічого не вийшло, підставили ЖЕД
(очільниця Ганна Кошова), приватні підприємці Вадим Сорокін, Сергій Веселий,
Олександр Марухленко. Тобто, на якийсь період часу, проблемну дорогу трохи
оживили, привели до стану «терплячості». Але, як підкреслив староста, така
робота довго не протримається, треба капітальний ремонт, серйозні кошти з
держбюджету. Обіцянка, що це настане прийдешньої весни, у людей лишається в
серці, бо весна вже не за горами.
Фото
О.Артюшенка
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