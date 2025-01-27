За власні кошти у селі Сновське родина загиблого впорядкувала кладовище

Віталій
Миколайович Запорожець, котрого Сновщина знає як свого авторитетного лідера,
продовжує здійснювати кроки людяності, добра, любові до своєї малої батьківщини.
Причому, непоказово, без різних «афіш» і «биття себе в груди», а скромно, тихо, щиро.
Свіжий
приклад: наведення порядку на кладовищі у селі Сновське, де поховані їхні з сестрою батьки й односельці, куди
разом із сестрою Наталією вони завжди торують стежки. Цей «порядок» поліг у
випилюванні восьми сухостійних аварійних
дерев. Для виконання робіт Віталій Миколайович знайшов спеціаліста, котрий
чудово справився зі завданням, отримав гідну платню. Сорок тисяч гривень тому
майстру виділила сестра В.М. Запорожця Наталія Миколаївна, жителька сусіднього
села Наумівка, що поруч. Як виявилося, це була частина коштів, які жінка
отримала за свого загиблого сина, Героя нинішньої російсько української
війни.
Деревину
організатори робіт не забрали – віддали старостату для нагальних потреб. А
потреб, дійсно, ціла купа. Задокументувавши збіжжя, допомогти сільчанам у
вирішенні їхніх питань взялася ЖЕД, яку очолює Ганна Кошова. Зрізані дерева
розвезли бюджетним закладам старостату
для їх опалення. Таким чином, тепло прийшло до Будинку культури,
фельдшерського пункту, приміщення самоврядного органу влади.
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