Примусової евакуації 18 мешканців стаціонарного відділення поки не буде

Міський голова Олександр Медведьов та начальник КУ «Територіальний центр соціального обслуговування» Світлана Хоменко зі своїми заступниками відвідали відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у селі Нові Боровичі. Метою зустрічі було обговорення з підопічними закладу безпекових питань в умовах сьогодення. Враховуючи близькість закладу до кордону з агресором, керівники пропонували і переконували стареньких в необхідності евакуації до більш безпечних місць. Адже безпека мешканців, особливо вразливих категорій, є на сьогоднішній день пріоритетом.
На жаль, поки
позиція мешканців стаціонарного відділення одностайна – вони висловили
побажання залишитися в закладі, де їм дуже комфортно і посімейному затишно.
Наразі у відділенні перебувають 18 літніх людей, допомагають дідусям і бабусям
13 осіб персоналу. Про примусову евакуацію на даний час не йдеться, але зі
свого боку, керівництво запевнило про готовність в будьякий час здійснити
евакуацію літніх осіб та маломобільних груп населення за їх згодою подалі від
кордону та можливих загроз.
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