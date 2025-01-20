У ГутіСтуденецькій, селі, що з російським кордоном через річечку, досі залишається п’ять сімей. Це і пенсіонери, і особи працездатного віку, які навіть у нинішніх умовах страшенного ризику продовжують перебувати у себе вдома. Тримають хазяйство, свої помешкання опалюють дровами.
Перебої
електрики, в результаті обстрілів були в їхньому населеному пункті, наразі
усунуті. Світло є, навіть магазин приватного підприємця Пікуса працює, куди
щотижня завозиться хліб, інший необхідний товар.Також зі значними ризиками,
оскільки над селом постійно висять розвідувальні дрони, летять шахеди і вибухає, гуде на його території та у ближніх
лісосмугах доволі часто. Війна.
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