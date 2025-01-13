Із «Променем»­ довгі роки й назавжди!

Ганна
Олексіївна Тулякова з «Променем» завжди.
Передплачувала районку задовго до пенсії, коли працювала вихователькою
залізничного дитячого садка, а потім вихователькою гімназії, передплачує й
тепер,на заслуженому відпочинку.
Більшість
часу Ганні Олексіївні тепер доводиться проводити вдома. І хоч і хазяйство
невеличке, і город не гектарний, та роботи вистачає. Кури, що є в господі, поки
не «несуться», але яєць на свята повно:
цілий лоток в нашу лотерею пані Ганна виграла. Пораділа. Пообіцяла, що з
«Променем» буде завжди.
На цій
світлині – щасливий переможець новорічної редакційної лотереї Сергій Федорович
Семенок з подарунковим букетом живих квітів від популярної крамниці «Blumen U».
І хоч квитанцію в барабан кидав не він, а дружина Катерина Олексіївна,
однак букет своїй «половинці» вручатиме власноруч. Від вибору варіантів Сергій
Федорович навіть трохи розгубився, а затим сконцентрувався і зупинився на
шикарній композиції з поєднанням троянд, хризантем, герберів, декоративних
гілочок. Казав, що уявити не може радості дружини і що вони вдвох обов’язково
«відзначать» таку «посмішку» фортуни. Додав, що з «Променем» сім’я ніколи не
розлучиться.
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