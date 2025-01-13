понедельник, 13 января 2025 г.

Із «Променем»­ довгі роки й назавжди!

 

Ганна Олексіївна Тулякова з  «Променем» завжди. Передплачувала районку задовго до пенсії, коли працювала вихователькою залізничного дитячого садка, а потім вихователькою гімназії, передплачує й тепер,на заслуженому відпочинку.



Більшість часу Ганні Олексіївні тепер доводиться проводити вдома. І хоч і хазяйство невеличке, і город не гектарний, та роботи вистачає. Кури, що є в господі, поки не «несуться», але  яєць на свята повно: цілий лоток в нашу лотерею пані Ганна виграла. Пораділа. Пообіцяла, що з «Променем» буде завжди.

На цій світлині – щасливий переможець новорічної редакційної лотереї Сергій Федорович Семенок з подарунковим букетом живих квітів від популярної крамниці «Blumen U».



І хоч квитанцію в барабан кидав не він, а дружина Катерина Олексіївна, однак букет своїй «половинці» вручатиме власноруч. Від вибору варіантів Сергій Федорович навіть трохи розгубився, а затим сконцентрувався і зупинився на шикарній композиції з поєднанням троянд, хризантем, герберів, декоративних гілочок. Казав, що уявити не може радості дружини і що вони вдвох обов’язково «відзначать» таку «посмішку» фортуни. Додав, що з «Променем» сім’я ніколи не розлучиться.

Автор: на
Ярлыки:

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