Для 476 учнів початкових класів в громаді продовжена організація гарячого харчування

Одним із основних принципів розвитку здорового підростаючого покоління є забезпечення гарячим харчуванням дітей у закладах освіти.
На виконання
Постанови Кабінету Міністрів України від
04 жовтня 2024 року №1145 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів» з листопада місяця 2024 року у 7 ЗЗСО Сновської МТГ було організоване
безкоштовне гаряче харчування для 479 учнів початкової ланки. Реалізація
стратегії реформування системи харчування дозволила покращити умови організації
якісного, збалансованого харчування учнів початкових класів. Кухарі закладів освіти
постійно підвищують свій фаховий рівень, проходять курси підвищення
кваліфікації. Відповідно до наданої
субвенції на 2025 рік у розмірі 701, 300 з 13
січня 2025 року буде продовжена організація безкоштовного гарячого
харчування для 476 учнів початкових класів.
Лариса Мірошниченко, в.о.
начальника Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту
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