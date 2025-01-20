понедельник, 20 января 2025 г.

У Лосевій Слободі обжилися переселенці із окупованого Селідова

 

У маленькій Лосевій Слободі, селі, яке входить до складу Рогізківського старостату, із зареєстрованих 113 осіб фактично проживає менше 90.

Минулоріч сюди переїхала подружжя із Селідова, а згодом переселилася ще одна людина, гнана з окупованої Донеччини війною.

Сьогодні всі вони повністю освоїлися, обжилися, тим паче, що місцеве населення нових жителів сприйняло з добром і приязню.

Кожної середи у Лосеву Слободу приїжджає медпрацівник, у селі працює торгівля, туди заїжджають закупівельники сиру. Розраховуються з людьми готівкою і пропонують різні товари продовольчої і непродовольчої груп (на замовлення). Не забувають сільчан і поштовики, привозячи пенсії, трохи друкованих видань. На жаль, передплата газет у  2025 році знову зменшилася.

А інтернет в Лосевій Слободі, хоч з перебоями, та працює.

Автор: на

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