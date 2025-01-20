У Лосевій Слободі обжилися переселенці із окупованого Селідова

У маленькій
Лосевій Слободі, селі, яке входить до складу Рогізківського старостату, із
зареєстрованих 113 осіб фактично проживає менше 90.
Минулоріч сюди переїхала подружжя із Селідова, а згодом переселилася ще одна людина, гнана з окупованої Донеччини війною.
Сьогодні всі
вони повністю освоїлися, обжилися, тим паче, що місцеве населення нових жителів
сприйняло з добром і приязню.
Кожної середи
у Лосеву Слободу приїжджає медпрацівник, у селі працює торгівля, туди
заїжджають закупівельники сиру. Розраховуються з людьми готівкою і пропонують
різні товари продовольчої і непродовольчої груп (на замовлення). Не забувають
сільчан і поштовики, привозячи пенсії, трохи друкованих видань. На жаль, передплата
газет у 2025 році знову зменшилася.
А інтернет в
Лосевій Слободі, хоч з перебоями, та працює.
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