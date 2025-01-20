ГРВІ наближаються в зимовий сезон. Що це таке?

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) — це група вірусних інфекцій, яка характеризується загальним інтоксикаційним синдромом і переважним ураженням слизової оболонки дихальних шляхів. Збудники, які викликають захворювання віруси грипу, парагрипу, аденовіруси, коронавіруси, пікорнавіруси, риновіруси, ентеровіруси, віруси герпесу та ін., які тісно пов’язані з захворюваннями респіраторного тракту людини, спричиняють розвиток ГРВІ. Джерело інфекції — хворий із клінічно вираженою чи безсимптомною формою хвороби. Шлях передачі інфекції — повітрянокраплинний та фекальнооральний.
Клінічна
картина ГРВІ характеризується гострим початком, гарячкою, помірно вираженими
симптомами інтоксикації, які розвиваються в перші 2–3 доби захворювання (головний біль,
зниження апетиту, млявість, адинамія, рідше — блювання); катаральними
симптомами (закладення носа, виділення з носа, часто рясні, біль у горлі,
гіперемія зіва, гіперемія та зернистість задньої стінки глотки, фарингіт,
тонзиліт, можлива сиплість голосу, сухий чи з виділенням харкотиння кашель,
гіперемія кон’юнктив). Спостерігаються клінічні прояви риніту, фарингіту,
ларингіту, трахеїту та бронхіту. При легкій формі захворювання температура тіла
залишається нормальною чи підвищується до субфебрильних цифр, симптоми
інтоксикації виражені слабо або відсутні. При грипі середньої тяжкості
температура підвищується до 38,5–39,5 °C, приєднуються класичні симптоми
захворювання: інтоксикація (значне потовиділення, слабкість, біль у м’язах та
суглобах, головний біль), катаральні симптоми, респіраторні симптоми (нежить,
кашель, гіперемія обличчя, сухість у порожнині носа, біль у горлі). При тяжкій
формі грипу температура тіла підвищується до 40 °С, крім вищезазначених
симптомів, можуть з’являтися судоми, галюцинації, носові кровотечі, блювота.
Корюківське
райуправління попереджає, що у разі виникнення перших ознак хвороби необхідно
негайно звертатись до вашого сімейного лікаря для призначення лікування.
Комментариев нет:
Отправить комментарий