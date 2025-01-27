понедельник, 27 января 2025 г.

В укритті Кучинівського ліцею тепер всі умови для навчання та відпочинку

 

Особливістю Кучинівського ліцею є те, що укриття розташоване окремо від основного навчального корпусу. Це означає, що в разі тривоги учням і вчителям доводиться долати перехід до іншого приміщення. Тому надзвичайно важливо, щоб дітям було комфортно, коли вони перебувають в укритті, тому було придбано все необхідне для облаштування цього простору.

Завдяки новому обладнанню сьогодні ми маємо більш комфортні умови в укритті, ми тепер маємо зручні місця для навчання та відпочинку, а також усе необхідне для продовження освітнього процесу.

Наразі укриття стало набагато зручнішим і функціональнішим. У цьому просторі тепер є нові парти, лави та дошки, які дозволяють дітям комфортно сидіти та навіть під час повітряних тривог продовжувати навчальний процес, також укриття оснащене генератором, завдяки якому тут завжди є світло. Особливу увагу приділили створенню всіх необхідних зручностей для тривалого перебування. Можна підключати обігрівачі, інші необхідні пристрої.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)