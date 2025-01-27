В укритті Кучинівського ліцею тепер всі умови для навчання та відпочинку

Особливістю Кучинівського ліцею є те, що укриття розташоване окремо від основного навчального корпусу. Це означає, що в разі тривоги учням і вчителям доводиться долати перехід до іншого приміщення. Тому надзвичайно важливо, щоб дітям було комфортно, коли вони перебувають в укритті, тому було придбано все необхідне для облаштування цього простору.
Завдяки новому обладнанню сьогодні ми маємо більш комфортні умови в
укритті, ми тепер маємо зручні місця для навчання та відпочинку, а також усе
необхідне для продовження освітнього процесу.
Наразі укриття стало набагато зручнішим і функціональнішим. У цьому
просторі тепер є нові парти, лави та дошки, які дозволяють дітям комфортно
сидіти та навіть під час повітряних тривог продовжувати навчальний процес,
також укриття оснащене генератором, завдяки якому тут завжди є світло. Особливу
увагу приділили створенню всіх необхідних зручностей для тривалого перебування.
Можна підключати обігрівачі, інші необхідні пристрої.
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