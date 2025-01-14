Вдалині від центральної садиби, в оточенні лісу і війни

Хутір Слава, що входить до складу Тихоновицького старостату, нині не
може похизуватися ані увагою, ані багатолюдністю. Тепер там скрізь зарослі
бур’янами вулички, порожні хати з забитими вікнами й дверима і лише з двох
димарів спостерігається життя: зранку та увечері сповіщають про нього густі
стовпчики диму, те, що там є господарі, є тепло.
Моя героїня
Ганна Тимофіївна Циганок мешкає на хуторі, скільки себе пам’ятає. Коли ще жив
її Микола, щебетали голоси п’ятьох діток – веселіше почувалося, а от після
смерті чоловіка, часів роз’їзду по різних куточках синів і дочок, загибелі
красеняонука Івана Бердника все дуже змінилося, стало важким, болючим.
І річ не в самотності (разом з Ганною Тимофіївною згладжує дні і роки син
Михайло) у більш вагомих чинниках – у
війні, у стражданнях, нею принесених. Гордістю не лише сім’ї, всього села
Тихоновичі, Сновької громади був їхній лейтенант Ваня, їхня надія, після
загибелі якого досі не вщухають литися сльози з обличчя доні Світлани,
розривається серце в кожного члена сім’ї. З незагоєною раною зустрічає сонце,
що для неї віднині у хмарах, Ганна Тимофіївна. Метка, маленька, велосипедом,
пішим ходом добирається у справах до центральної садиби, а коли вкрай треба – маршруткою
до Сновська.
Допомагає також виживати ще одній – єдиній людині з хутора Слава Ніні
Іванівні Лебідко, самотній, похилих літ, колишній доярці місцевого колгоспу.
Купує землячці хліб, ліки, просто
стрічається, аби поговорити, відвідати.
Над дахами
їхніх осель частіше, ніж будьде в наших краях, пролітають шахеди і чутні
вибухи від обстрілів ГутиСтуденецько, Єліного, а ще скрізь – шум лісу,
роздолля вітру, безмежні площі полів і всеохоплюючої тривоги. Утім, сказане і
несказане вони готові витримувати, переочікувати задля простої мети: дожити
до кінця війни, миру на землі.
Моляться про
це, не втрачають надії, що Бог жаданий мир таки принесе.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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