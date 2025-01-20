понедельник, 20 января 2025 г.

Оздоровлення школярів – у пріоритеті

 

За інформацією Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту у 2024 році оздоровленням та відпочинком вдалося охопити 61 здобувача освіти.

Це були діти різних вікових та пільгових категорій: 2 дітей­сиріт, 2 діток із прийомних родин, 4 – з багатодітних сімей, 2 дитини ВПО, 2 особи з категорії «малозабезпечені».

Найбільша категорія – це 49 осіб, які отримали відпочинкові та реабілітаційні послуги, були діти з сімей учасників бойових дій, загиблих військовослужбовців, полонених та зниклих безвісті воїнів.

Оздоровлювалися діти як на території України, так і за кордоном. 23 здобувача освіти відпочивали в таборах міжнародного дитячого центру «Артек», що розташовані в Пущі Водиці (м.Київ) та в Свалявському районі на Закарпатті (с.Березники). В закарпатському таборі «Синевір» оздоровились та відпочили 10 здобувачів освіти по молодіжній програмі. У літніх таборах у Польській Республіці (м.Гданськ) відпочили 15 осіб, а у Латвії (м.Рига) ­ 13.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)