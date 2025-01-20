понедельник, 20 января 2025 г.

Гряде грізна реорганізація трьох ліцеїв? У Тихоновичах, у такому разі, всі – «проти»

 

Згідно нового освітянського документу у нинішніх умовах повноцінно функціонувати мають право ті навчальні заклади, наповнюваність класів яких складає 20 і більше учнів. У Новоборовицькому, Тур`янському, Тихоновицькому ліцеях, звісно, не так. Приміром, у Тихоновицькому ліцеї всього 58 учнів, у класах по 5­6, але…

Альма­матер не одного покоління випускників цього прикордонного села є справжнім взірцем економного господарювання, золотою кузнею відмінників, студентів вишів, прикладом виживання без електрики й газу тощо.

Своя історія і в інших ліцеях, кожен з яких по­праву виборюватиме своє місце під сонцем.

У Тихоновичах озвучену новацію негативно сприйняв як колектив, так і учні, їхні батьки, усе населення старостату. Люди підписали письмове звернення до влади, збираються шукати нашого «зниклого» депутата Максима Зуєва, обласних депутатів. Бог їм у поміч.

А як воно буде – покаже час і відповідні рішення. Тому продовжимо далі.

Олена КОМПАНЕЦЬ

Автор: на
Ярлыки:

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