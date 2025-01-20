Гряде грізна реорганізація трьох ліцеїв? У Тихоновичах, у такому разі, всі – «проти»

Згідно нового освітянського документу у нинішніх умовах повноцінно функціонувати мають право ті навчальні заклади, наповнюваність класів яких складає 20 і більше учнів. У Новоборовицькому, Тур`янському, Тихоновицькому ліцеях, звісно, не так. Приміром, у Тихоновицькому ліцеї всього 58 учнів, у класах по 56, але…Альмаматер не одного покоління випускників цього прикордонного села є справжнім взірцем економного господарювання, золотою кузнею відмінників, студентів вишів, прикладом виживання без електрики й газу тощо.
Своя історія
і в інших ліцеях, кожен з яких поправу виборюватиме своє місце під сонцем.
У Тихоновичах
озвучену новацію негативно сприйняв як колектив, так і учні, їхні батьки, усе
населення старостату. Люди підписали письмове звернення до влади, збираються
шукати нашого «зниклого» депутата Максима Зуєва, обласних депутатів. Бог їм у
поміч.
А як воно
буде – покаже час і відповідні рішення. Тому продовжимо далі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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