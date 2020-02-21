пятница, 21 февраля 2020 г.

Фонд направив 11,3 млн грн на забезпечення медичним і постійним стороннім доглядом та побутовим обслуговуванням потерпілих


Для забезпечення потерпілих на виробництві у січні 2020 року спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням і додатковим харчуванням Фонд соціального страхування України направив 11,3 млн гривень.

Зокрема, на фінансування постійного стороннього догляду – 5 млн грн, спеціального медичного догляду – 3,1 млн грн, побутового обслуговування – 3,1 млн грн і додаткового харчування – 0,1 млн гривень.
Фонд фінансує надання різних видів зазначених послуг для постраждалих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань у залежності від потреби та ступеня обмеження життєдіяльності, здатності до самообслуговування. Потреба в цьому має бути визначена висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від виду догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць):
·      від розміру встановленої на день виплати мінімальної заробітної плати – на спеціальний медичний догляд;
·      половини розміру мінімальної заробітної плати – на постійний сторонній догляд;
·      чверті розміру мінімальної заробітної плати – на побутове обслуговування.
Додаткове харчування призначається з метою забезпечення підвищеної потреби організму потерпілого у харчових речовинах, попередження виникнення недостатності незамінних харчових речовин, використання лікувально-профілактичних властивостей окремих харчових продуктів, які попереджують прогресування деяких професійних захворювань та наслідків нещасних випадків на виробництві.


Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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