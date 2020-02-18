Безпечні умови праці при виробництві хлібобулочних та кондитерських виробів

Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань у Городнянському іСновському районах за 2019 рік свідчить про недостатню роботуз охорони праці найманих працівників керівників та працюючих деяких підприємств.
Виробнича травма – це горе для працівника і його сім’ї, додаткові грошові витрати на лікування, психоемоційні хвилювання за своє здоров’я тощо. Адже виробнича травма, яку працівник отримує, може призвести до довгострокових порушень його здоров’я, через що потерпілий на певний час не зможе бути активним членом суспільства та не скористається набутими під час навчання знаннями.
Доволі часто працівники приймають не досить обдумані рішення, пов’язані з ризиками, та не усвідомлюють, що їхня необачність на роботі може спричинити небезпеку не тільки для їхнього здоров’я, але й життя.
Так, на одному з підприємств харчової промисловостіСновського району зареєстрований нещасний випадок із молодою жінкою, яка під час роботи на тістомісильній машині, не дочекавшись, коли зупиняться лопаті, що обертались, праву руку із затиснутим у неї шкребком помістила в бункер машини для зняття залишків тіста. Її рука потрапила під лопать, яка ще оберталася, внаслідок чого працівниця отримала травму долоні правої руки, перебувала на лікарняному більше чотирьох місяців та, на щастя, одужала повністю і не залишилась з інвалідністю.
Завдання роботодавців полягає у необхідності знизити виробничі ризики під час роботи працюючих на виробничому устаткуванні підприємства, забезпечити кваліфіковану підготовку працівників до роботи на устаткуванні, належно проводити стажування працівників, які працюватимуть чи на тістообробній машині, чи на виробничих лініях з виготовлення хлібобулочних виробів, чи на іншому устаткуванні, керуючись при цьомуПравилами безпеки для виробництва хлібобулочних та макаронних виробів, Правиламибезпеки для кондитерського виробництва та вимогами Закону України «Про охорону праці».
Тільки повсякденна діяльність директора підприємства, головних спеціалістів у питанні організації адміністративного нагляду і контролю за виконанням технологічних процесів виробництва підприємства, проведення технічних заходів щодо забезпечення безпечної та технічної експлуатації виробничого устаткування допоможе уникнути травмування працюючих.
Сергій Лисогор,
страховий експерт з охорони праці
Городнянського відділенняуправління виконавчої дирекціїФонду соціального страхування України в Чернігівській області
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