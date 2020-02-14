Театр танцю та моди «Fashion zone» підкорив Львів

Нещодавно у Львові відбувся V Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль-конкурс «Розмаїті самоцвіти», у якому взяв участь Театр танцю та моди «Fashion zone» (керівник Євгенія Гордюк).
Там знову «Самоцвіти» зібрали свою велику родину, щоби разом поринути у світ мистецтва, творчості та натхнення.
Колектив у складі 48 учасниць зі Сновська та Корюківки у Львові побував вперше. Їх вразила краса, традиції, мова цього старовинного містечка. Дівчата мали змогу одразу ж після приїзду відвідати чотиригодинну екскурсію по старому Львову, насолодитися цією таємничою атмосферою.
Наступний день для учасниць став надзвичайно хвилюючим та важливим. Театр танцю та моди «Fashion zone» представили чотири колекції та шість хореографічних номерів. Кожен з них відзначило професійне журі у складі заслужених діячів естрадного мистецтва, заслужених артистів України, керівники творчих майстерень та фіналісти популярних телевізійних шоу.
І як підсумок – наші дівчата отримали чи не всі призові місця.
Перше місце отримала колекція «Кокетливый рай» (номінація аксесуари). Одразу два других місця - «Офис» і «Танго Винтаж» (номінації сучасної хореографії). Колекція «Girls in black» (номінація прет-а-порте) та колекція «Гороховая резиденция» (номінація Art мода) також отримали другі місця.
Почесне третє місце зайняли в номінації street dans «Crаzу students». Четверте місце дівчата отримали в номінації естрадна хореографія «Чунга-Чанга», «Хочу в армию».
Організацію поїздки, яка включала в себе дорогу, проживання та харчування на себе повністю взяло турагентство «Mirami» (Ліна Гончаренко).
І керівник «Fashion zone», і його учасниці таким результатом більш як задоволені.
Зараз Євгенія Гордюк активно готується до конкурсу «Міні супермодель Чернігівщини», який відбудеться у Чернігові 15 лютого.
У планах талановитого дизайнера та хореографа – свято весни «Я сама мода», який вона планує провести у березні у Сновському історичному музеї, та звітний концерт, на який з нетерпінням чекають всі сновчани.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Євгенії Гордюк
Там знову «Самоцвіти» зібрали свою велику родину, щоби разом поринути у світ мистецтва, творчості та натхнення.
Колектив у складі 48 учасниць зі Сновська та Корюківки у Львові побував вперше. Їх вразила краса, традиції, мова цього старовинного містечка. Дівчата мали змогу одразу ж після приїзду відвідати чотиригодинну екскурсію по старому Львову, насолодитися цією таємничою атмосферою.
Наступний день для учасниць став надзвичайно хвилюючим та важливим. Театр танцю та моди «Fashion zone» представили чотири колекції та шість хореографічних номерів. Кожен з них відзначило професійне журі у складі заслужених діячів естрадного мистецтва, заслужених артистів України, керівники творчих майстерень та фіналісти популярних телевізійних шоу.
І як підсумок – наші дівчата отримали чи не всі призові місця.
Перше місце отримала колекція «Кокетливый рай» (номінація аксесуари). Одразу два других місця - «Офис» і «Танго Винтаж» (номінації сучасної хореографії). Колекція «Girls in black» (номінація прет-а-порте) та колекція «Гороховая резиденция» (номінація Art мода) також отримали другі місця.
Почесне третє місце зайняли в номінації street dans «Crаzу students». Четверте місце дівчата отримали в номінації естрадна хореографія «Чунга-Чанга», «Хочу в армию».
Організацію поїздки, яка включала в себе дорогу, проживання та харчування на себе повністю взяло турагентство «Mirami» (Ліна Гончаренко).
І керівник «Fashion zone», і його учасниці таким результатом більш як задоволені.
Зараз Євгенія Гордюк активно готується до конкурсу «Міні супермодель Чернігівщини», який відбудеться у Чернігові 15 лютого.
У планах талановитого дизайнера та хореографа – свято весни «Я сама мода», який вона планує провести у березні у Сновському історичному музеї, та звітний концерт, на який з нетерпінням чекають всі сновчани.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Євгенії Гордюк
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