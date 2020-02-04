Олену Думу призначено директором виконавчої дирекції Фонду

31 січня Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська та заступник Міністра, голова правління Фонду соціального страхування України Олег Коваль представили новопризначеного директора виконавчої дирекції Фонду Олену Думу.
Дума Олена Олексіївна призначена директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 34-р.
За словами Олени Думи, серед її першочергових завдань: забезпечення штатної роботи Фонду, зокрема, своєчасність виплат, а також перегляд антикорупційних заходів, прозорість та відкритість діяльності.
Під час заходу Юлія Соколовська підкреслила потребу змінювати підходи до поняття страхування, зокрема, запроваджувати страхування ризиків та відповідальність роботодавців.
Олег Коваль акцентував увагу на впровадженні в Україні електронного лікарняного, що дозволить автоматизувати процеси видачі листків непрацездатності та уникнути нецільового використання коштів Фонду через можливі зловживання.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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