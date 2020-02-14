Перетин кордону з Російською Федерацією – тільки за закордонним паспортом

З першого березня 2020 р. перетин кордону з Російською Федерацією здійснюватиметься через закордонний паспорт.
Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі «Facebook» Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук https://bit.ly/2tC7odN
У зв’язку з цим хочемо нагадати вам як же просто оформити закордонний паспорт.
1. Зареєструватися в електронній черзі на сайті ДМС України за посиланням https://bit.ly/2Res6cP
Звертаємо увагу, що оформити даний документ ви можете у будь-якому підрозділі міграційної служби, незалежно від вашого місця проживання чи реєстрації.
2. З’явитися до підрозділу з паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом (за наявності) для оформлення анкети-заяви https://bit.ly/36jTRoI
Сплатити за надану послугу ви можете у підрозділі міграційної служби, у будь-якому відділенні банку або онлайн за платіжними реквізитами https://bit.ly/2RdBuxd
У разі виникнення будь-яких питань ви можете звернутись на телефонну «гарячу лінію» УДМС України в Чернігівській області за телефоном (0462) 666-185.
Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі «Facebook» Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук https://bit.ly/2tC7odN
У зв’язку з цим хочемо нагадати вам як же просто оформити закордонний паспорт.
1. Зареєструватися в електронній черзі на сайті ДМС України за посиланням https://bit.ly/2Res6cP
Звертаємо увагу, що оформити даний документ ви можете у будь-якому підрозділі міграційної служби, незалежно від вашого місця проживання чи реєстрації.
2. З’явитися до підрозділу з паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом (за наявності) для оформлення анкети-заяви https://bit.ly/36jTRoI
Сплатити за надану послугу ви можете у підрозділі міграційної служби, у будь-якому відділенні банку або онлайн за платіжними реквізитами https://bit.ly/2RdBuxd
У разі виникнення будь-яких питань ви можете звернутись на телефонну «гарячу лінію» УДМС України в Чернігівській області за телефоном (0462) 666-185.
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