Лікар-анестезіолог нікуди не переїжджає!

З професією лікаря-анестезіолога пов’язано безліч міфів, які викривлюють та не дають оцінити об’єктивну дійсність. Приміром, багато хто впевнений, що під анестезією можна побачити “той світ”. Це неправда. Анестезія з клінічною смертю не має нічого спільного.
Дехто переживає, що можна прокинутися в самий розпал операції, але це також хибне твердження. Звісно, анестезіолог може розбудити хворого спеціально, але він не буде цього робити. У нього інше завдання. А самому пацієнту прокинутися передчасно не під силу. Хвилюються і за вплив анестезії на організм, мовляв, потім з’являються побічні наслідки. Знову ж не влучаємо в ціль. Як будь-яка лікарська терапія, наркоз діє певний проміжок часу. Тривалих наслідків немає.
Словом, професія викликає зацікавлення, яке породжує здогадки. Населення, яке не повністю володіє інформацією, заспокоює уяву фантазіями. Не варто далеко ходити, говоримо зараз про придбання житла для нашого молодого лікаря, яка приїхала працювати у Сновськ.
Щоб заспокоїти жителів, варто ще раз повідомити – лікар-анестезіолог не збирається нікуди переїжджати! Згідно з рішенням сорок четвертої сесії сьомого скликання (30 січня 2020 року) «Про зобов’язання Сновської міської ради щодо забезпечення безоплатним житлом фахівців з вищою медичною освітою». Згідно якого міська рада бере на себе зобов’язання стосовно забезпечення фахівців з вищою медичною освітою безоплатним житлом з опаленням і освітленням відповідно до Програми забезпечення житлом лікарів Сновської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 29 листопада 2018 р. № 1-29/VІІ.
Наразі молода спеціалістка проживає у придбаній квартирі, але ключі поки що офіційно не отримала. Це двокімнатна квартира у п’ятиповерховому будинку. З усіма зручностями, єдине, там не було гарячої води, але це питання швидко вирішилось придбанням бойлера (за сприяння обласного депутата Григорія Божка). Та і взагалі, він проявив неабияку ініціативу і підтримку у вирішенні проблемних питань з житлом для лікаря.
Працює Дарія Ігорівна зараз на півтори ставки. А, як повідомляє генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ» Микола Куценко, усі можливі доплати також отримує.
Трудиться на повну силу, беручи необхідну участь у проведенні операцій (та й в день нашого візиту вона була на одній з них), тому маємо надію, що й надалі буде віддана обраній справі у нас. У Сновську!
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Дехто переживає, що можна прокинутися в самий розпал операції, але це також хибне твердження. Звісно, анестезіолог може розбудити хворого спеціально, але він не буде цього робити. У нього інше завдання. А самому пацієнту прокинутися передчасно не під силу. Хвилюються і за вплив анестезії на організм, мовляв, потім з’являються побічні наслідки. Знову ж не влучаємо в ціль. Як будь-яка лікарська терапія, наркоз діє певний проміжок часу. Тривалих наслідків немає.
Словом, професія викликає зацікавлення, яке породжує здогадки. Населення, яке не повністю володіє інформацією, заспокоює уяву фантазіями. Не варто далеко ходити, говоримо зараз про придбання житла для нашого молодого лікаря, яка приїхала працювати у Сновськ.
Щоб заспокоїти жителів, варто ще раз повідомити – лікар-анестезіолог не збирається нікуди переїжджати! Згідно з рішенням сорок четвертої сесії сьомого скликання (30 січня 2020 року) «Про зобов’язання Сновської міської ради щодо забезпечення безоплатним житлом фахівців з вищою медичною освітою». Згідно якого міська рада бере на себе зобов’язання стосовно забезпечення фахівців з вищою медичною освітою безоплатним житлом з опаленням і освітленням відповідно до Програми забезпечення житлом лікарів Сновської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 29 листопада 2018 р. № 1-29/VІІ.
Наразі молода спеціалістка проживає у придбаній квартирі, але ключі поки що офіційно не отримала. Це двокімнатна квартира у п’ятиповерховому будинку. З усіма зручностями, єдине, там не було гарячої води, але це питання швидко вирішилось придбанням бойлера (за сприяння обласного депутата Григорія Божка). Та і взагалі, він проявив неабияку ініціативу і підтримку у вирішенні проблемних питань з житлом для лікаря.
Працює Дарія Ігорівна зараз на півтори ставки. А, як повідомляє генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ» Микола Куценко, усі можливі доплати також отримує.
Трудиться на повну силу, беручи необхідну участь у проведенні операцій (та й в день нашого візиту вона була на одній з них), тому маємо надію, що й надалі буде віддана обраній справі у нас. У Сновську!
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
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